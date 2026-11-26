Franco Ariel Castro, de 19 años, Morena Díaz, de 19 años, un adolescente de 15 años y Dalmiro Mallea, de 19 años, vivieron momentos de terror en Capital cuando seis delincuentes armados irrumpieron a los tiros a las 2:12 en una casa de calles Víctor Mercante 920 y Cereceto. Los agresores entraron a los gritos fingiendo ser integrantes de la Brigada y de la Policía Federal, tras llegar en un Renault Logan blanco y un Fiat Cronos gris.

Un llamado de emergencia alertó a la policía por disparos en esa esquina de Capital. Poco después, el Centro de Salud Báez Laspiur informó que Franco Ariel Castro ingresó con un disparo en la pierna derecha y un golpe en la cabeza, por lo que lo derivaron en ambulancia al Hospital Rawson.

Según contó Morena Díaz, pareja del joven baleado, cenaban con amigos cuando llegaron unos seis atacantes con chalecos, esposas y armas de fuego, incluida una escopeta tipo Ithaca. Tras gritar que eran policías y ordenarles tirarse al piso, los delincuentes comenzaron a disparar dentro de la vivienda.

Durante el ataque, un primo de Castro, de 15 años, recibió un culatazo y Dalmiro Mallea, de 19 años, sufrió un golpe en la cabeza. Antes de escapar, los ladrones le robaron el celular al menor de 15 años y dejaron a tres jóvenes heridos.

En el Hospital Rawson constataron que Franco Ariel Castro sufrió traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo y un disparo con entrada y salida en la pierna derecha que le fracturó la tibia, quedando en observación.

Personal de Criminalística y policías revisaron la casa y hallaron impactos de bala en el marco de una puerta de madera y en una pared, además de pedir un rastrillaje por restos de munición. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, con el ayudante fiscal Alejandro Solera, en una causa caratulada como robo.