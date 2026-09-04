Dijo que el perro del vecino lo quiso morder y lo mató a tiros: fue detenido

Un incidente de violencia armada sacudió el departamento San Martín, donde un vecino de 52 años reportó el asesinato de su mascota en Callejón Medina sin número, en la zona conocida como Finca de Núñez. El damnificado relató a las autoridades que escuchó tres detonaciones de arma de fuego y, al salir de su vivienda para verificar la situación, descubrió que uno de sus perros mestizos yacía muerto en el suelo, mientras observaba a dos hombres huir a bordo de una camioneta.

Ante la alerta, los oficiales de la Comisaría 19ª desplegaron un operativo rápido y lograron interceptar el vehículo sospechoso en las inmediaciones. En la camioneta viajaban el presunto agresor, identificado como Aguilera de 30 años, y su acompañante, un joven de 26 años.

Al ser entrevistado por el personal de seguridad, el autor de los disparos reconoció la agresión contra la mascota y argumentó que "el can de su vecino lo quiso morder" y que "desde hace tiempo tiene problemas con los animales de sus vecinos".

Para llevar a cabo el ataque, el sospechoso utilizó una pistola Taurus de nueve milímetros que contenía su cargador y municiones, armamento para el cual poseía las credenciales correspondientes en regla. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que vinculó a los detenidos a la causa caratulada bajo el delito de abuso de arma y daños.