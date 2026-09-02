Dillom llega a San Juan para presentar “La Nueva Violencia”

El rapero argentino Dillom volverá a presentarse en San Juan el próximo 17 de octubre, en el marco de su nueva gira “La Nueva Violencia”, con la que recorrerá distintas ciudades del país y escenarios internacionales para presentar en vivo su tercer álbum de estudio.

La expectativa entre sus seguidores sanjuaninos comenzará a crecer este miércoles, ya que las entradas saldrán a la venta el 2 de septiembre a las 12 horas y podrán adquirirse a través de Passline.

El espectáculo tendrá como eje las canciones de “La Nueva Violencia”, disco que Dillom publicó el pasado 12 de agosto y que cuenta con 14 canciones. El material marca una nueva etapa en la carrera del artista, con una propuesta en la que adquieren mayor protagonismo la distorsión, el rock alternativo y una estética atravesada por la provocación.

El regreso de Dillom a San Juan

La presentación de octubre será el regreso del artista a la provincia después de su visita de 2022, cuando llegó para presentar la etapa de Post Mortem en Hugo Espectáculos.

Aquel álbum significó un punto de inflexión para Dillom y contribuyó a consolidarlo como una de las figuras de mayor reconocimiento de la nueva escena musical argentina. Posteriormente, con “Por Cesárea”, amplió su alcance y llevó su propuesta a escenarios de mayor dimensión.

Ahora, con La Nueva Violencia, el músico profundiza una identidad que combina rap, rock, distorsión y una mirada provocadora sobre la realidad. Según explicó el propio artista, se trata de un trabajo “más personal, más introspectivo”, construido a partir de su forma de observar el mundo actual y la modernidad.

Una gira por Argentina y el exterior

La gira comenzará el 2 de octubre en Tucumán y continuará por distintas ciudades argentinas. El recorrido contempla presentaciones en San Luis, San Juan, Mendoza, Santa Fe y Rosario, antes de continuar por Chile.

Luego, Dillom llevará su nuevo espectáculo a Ciudad de México y Montevideo. El tour también tendrá nuevas fechas en Argentina, con presentaciones previstas en La Plata y Buenos Aires, donde cerrará esta etapa de la gira.

En San Juan, el encuentro será el 17 de octubre, con un show en el que el público podrá escuchar en vivo las 14 canciones que integran su nuevo álbum.