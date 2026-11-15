Dinosaurios, impresión 3D y artesanía: así preparan el show de la FNS

Detrás del espectáculo artístico que tendrá la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) hay un trabajo que comienza mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Un equipo de alrededor de 45 personas trabaja a doble turno en la fabricación de unas 700 piezas de utilería que formarán parte del show central y de las intervenciones artísticas que recorren distintos departamentos de San Juan.

La producción se desarrolla en talleres organizados en cuatro grandes áreas de especialización, donde se combinan técnicas artesanales, conocimientos de ingeniería estructural y nuevas tecnologías. El objetivo es construir los elementos escenográficos que permitirán recrear el universo de «Parque Triásico», la temática elegida para esta edición de la celebración provincial.

Uno de los sectores fundamentales es el de metalurgia, encargado de fabricar las estructuras que requieren resistencia, equilibrio de pesos y condiciones específicas de seguridad para su utilización y movilidad durante el espectáculo. En paralelo, los talleres de utilería de mano y pequeña escala confeccionan los objetos y herramientas portátiles que utilizarán los artistas en escena.

El proceso también incorpora proveedores especializados en impresión y escultura 3D, una tecnología que permite realizar piezas de mayor complejidad y complementar las estructuras diseñadas para el espectáculo.

La variedad de materiales utilizados refleja la dimensión del trabajo. En los talleres se manipula poliuretano, se confeccionan títeres con telgopor, se moldean costillas y huevos de dinosaurio y se ensamblan planchas y tubos de PVC de acuerdo con los planos de diseño. Una vez terminadas las estructuras, las piezas pasan por las etapas de pintura y acabados para alcanzar su apariencia definitiva.

El trabajo detrás de cada pieza

La fabricación está coordinada por el director de Utilería, Federico Hueso, y el director de Arte, Emanuel Díaz Ruiz, responsables del diseño del escenario. El trabajo requiere interpretar los planos, elaborar plantillas, definir materiales y coordinar las distintas etapas de producción para que cada elemento cumpla con las características previstas.

Facundo Vallecillo, uno de los realizadores, explicó que una de las principales dificultades aparece al comienzo del proceso, cuando deben trasladar los diseños a elementos concretos. «Lo más difícil de esta tarea más que nada es al principio, ya que tenemos que interpretar los planos y armar plantillas para que todo esté hecho de la mejor manera», señaló.

También destacó la importancia de la temática elegida para mostrar la provincia a quienes lleguen desde otros puntos del país. «Me parece que es una buena elección para que la gente de afuera pueda conocer la provincia», expresó. Además, remarcó el trabajo colectivo y el intercambio de ideas entre los integrantes del equipo para alcanzar el resultado esperado.

La experiencia también tiene un componente de continuidad y aprendizaje para quienes participan de la producción. Carlos Durán, quien cuenta con antecedentes en otras ediciones de la Fiesta Nacional del Sol, manifestó su satisfacción por volver a formar parte del proyecto: «Hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras ediciones de la FNS y, en esta ocasión, nos sentimos muy halagados de estar».

Por su parte, Alfredo Durán destacó el aprendizaje que implica trabajar con nuevos materiales y procedimientos. «Es una experiencia muy linda, porque cada día aprendemos mucho sobre materiales y técnicas nuevas. Todo esto nos aporta para nuestros próximos trabajos», sostuvo.

Con los talleres en plena actividad y la producción organizada a doble turno, las 45 personas involucradas avanzan en la preparación de las cerca de 700 piezas que formarán parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Un trabajo que reúne oficios, creatividad y tecnología para construir el universo visual de «Parque Triásico» y acompañar las propuestas artísticas que tendrán lugar en distintos puntos de San Juan.