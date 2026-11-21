Dinosaurios, música e imaginación fueron los protagonistas del espectáculo artístico central de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Durante la primera noche de la feria, las familias sanjuaninas disfrutaron de una puesta que combinó fantasía, historia y ciencia, con un recorrido inspirado en la riqueza paleontológica de la provincia.

El espectáculo se desarrolló en el Velódromo Vicente Chancay y contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, acompañado por Darío Barassi. La propuesta, creada por Nicolás Rodríguez, planteó un viaje por un universo imaginario a través de la mirada de un niño fascinado por los dinosaurios.

Con una duración superior a los 30 minutos, la obra llevó al público por distintos escenarios, entre ellos Ischigualasto, en un relato donde los dibujos de una bitácora y la curiosidad del protagonista funcionan como punto de partida para explorar el pasado y proyectar nuevos sueños.

La puesta tuvo como protagonistas a un niño y un adulto, acompañados por otros personajes, y estuvo organizada en una obertura y tres actos. La música y los recursos visuales acompañaron el recorrido, que buscó despertar el asombro del público y acercar la historia de la provincia a través del lenguaje artístico.

Uno de los aspectos más destacados del espectáculo fue su vínculo con la paleontología sanjuanina. El guion tomó como referencia la figura de Ricardo Martínez, reconocido paleontólogo de la provincia, y rindió homenaje a quienes impulsaron el desarrollo de esta disciplina en San Juan.

Aunque la historia no reproduce de manera literal la infancia del científico, recupera dos elementos centrales de su trayectoria: la curiosidad y las ganas de descubrir. A partir de esas características, el equipo creativo construyó un relato pensado para acercar la ciencia a grandes y chicos.

Para darle sustento a la propuesta, el proceso de creación incluyó una etapa de investigación junto a profesionales del Museo Paleontológico. Hubo encuentros, entrevistas y un trabajo de revisión científica que permitió adaptar conocimientos y experiencias del mundo de la paleontología y la geología a una puesta escénica.

De esta manera, el espectáculo central de la FNS no solo ofreció entretenimiento, sino que también puso en valor el patrimonio científico y cultural de San Juan, a través de una historia que conectó el pasado prehistórico con la imaginación de las nuevas generaciones.

La propuesta volverá a presentarse este sábado y domingo a las 21, en el Velódromo Vicente Chancay, como parte de las actividades de la Fiesta Nacional del Sol 2026.