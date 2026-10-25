Un control frente a un boliche de Córdoba terminó con dos personas detenidas luego de que un conductor registrara 3,58 g/l de alcohol en sangre y su acompañante presuntamente intentara evitar el procedimiento ofreciendo más de $260.000 a los policías.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en Villa Santa Rosa, departamento Río Primero. El hombre, de 40 años, circulaba en una Renault Kangoo junto a una mujer de 30 cuando fue interceptado por efectivos policiales que trabajaban con personal municipal.

Al someterlo al test de alcoholemia, el resultado fue de 3,58 g/l. En Córdoba rige la política de alcoholemia cero, por lo que no está permitido conducir con presencia de alcohol en sangre.

La situación se agravó cuando la acompañante habría ofrecido dinero en efectivo a los agentes para evitar las consecuencias del procedimiento. La suma superaba los $260.000.

El intento de coima terminó con dos detenidos

Ante el presunto ofrecimiento, los efectivos procedieron a detener también a la mujer.

Finalmente, tanto el conductor como su acompañante quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno.

La Policía secuestró además los más de $260.000 que presuntamente fueron ofrecidos durante el operativo.

También secuestraron la Renault Kangoo

El vehículo en el que circulaba la pareja también fue incautado como parte del procedimiento.

El episodio ocurrió en inmediaciones de un establecimiento nocturno, donde agentes policiales y municipales realizaban controles preventivos.

La causa ahora deberá determinar no solo las consecuencias derivadas de la conducción con 3,58 g/l, sino también la posible responsabilidad penal por el ofrecimiento de dinero a los funcionarios.