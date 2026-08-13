Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en un hospital bonaerense y se convirtió en la madre de mayor edad registrada hasta el momento en Argentina. Mabel tuvo a David este miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos, luego de un embarazo logrado mediante fecundación in vitro.

El bebé nació por cesárea, pesó 2,750 kilos y fue trasladado momentáneamente al área de Neonatología, mientras su mamá se recuperaba del procedimiento.

La obstetra Romina Ruffini, quien estuvo a cargo del nacimiento, destacó que el embarazo transcurrió con normalidad y que Mabel se mostró siempre tranquila y predispuesta durante los controles.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada”, explicó la médica en diálogo con El Norte.

Según relató Ruffini, la mujer cumplió con todos los controles y las indicaciones médicas durante la gestación. “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, señaló.

David, el primer hijo de Mabel

Después del nacimiento, Mabel contó que tanto ella como su bebé se encontraban bien y expresó su emoción por haber cumplido el deseo de convertirse en madre por primera vez.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, relató.

La mujer explicó que el embarazo fue posible mediante fecundación in vitro con el médico Matías Colabianchi, de Rosario, y que todo el proceso se desarrolló sin complicaciones.

“Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”, contó Mabel.

Un caso que marca un antecedente

Aunque no existen registros oficiales sobre la edad máxima a la que una mujer fue madre en Argentina, los antecedentes médicos y periodísticos disponibles no mencionan otro caso de una mujer que haya dado a luz con 62 años o más.

De esta manera, el nacimiento de David convierte a Mabel en la mujer de mayor edad registrada en el país en convertirse en madre, según los antecedentes difundidos hasta ahora.

Por el momento, el bebé permanece bajo observación en Neonatología y Mabel se recupera del parto, a la espera de poder tener nuevamente a su hijo con ella.