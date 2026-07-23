Diputados aprobaron acuerdos, emergencias y declaraciones de interés provincial

La Cámara de Diputados de San Juan llevó adelante este jueves 23 de julio la Séptima Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron convenios, proyectos de ley y declaraciones de interés relacionadas con áreas como salud, seguridad, educación, cultura y ciencia.

La sesión fue presidida por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández.

Entre los principales temas tratados, el cuerpo legislativo dio aprobación a la ratificación del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan, además de avanzar con la admisión formal de la Cuenta General del Ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas.

También se aprobó sobre tablas la prórroga por dos años de la emergencia de la estructura e infraestructura edilicia y tecnológica de los servicios de seguridad de la Policía de San Juan.

Acuerdo para fortalecer la asistencia sanitaria

Uno de los puntos destacados fue el convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan Asociación Civil.

El acuerdo busca establecer un marco de cooperación institucional para impulsar acciones vinculadas a la salud, prevención de enfermedades, asistencia social y bienestar integral de la población, con especial atención a sectores vulnerables.

Según se explicó durante el tratamiento, el convenio permitirá coordinar recursos y capacidades entre ambas instituciones para mejorar el acceso a prestaciones sanitarias y ampliar la cobertura territorial.

Las acciones concretas serán definidas mediante actas complementarias donde se establecerán responsabilidades, modalidades de ejecución y recursos necesarios. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación automática.

Prórroga para la emergencia policial

Otro de los temas centrales fue la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para extender por dos años la emergencia de la estructura e infraestructura de los servicios de seguridad de la Policía de San Juan.

La medida modifica la Ley Nº 1784-P y tendrá vigencia desde el 12 de julio de 2026. Durante el tratamiento, el diputado Juan de la Cruz Córdoba fue el encargado de brindar los fundamentos como miembro informante.

Reconocimientos a actividades provinciales

Además, la Legislatura declaró de interés diversas actividades que se desarrollarán en San Juan durante 2026.

Entre ellas se encuentran la Semana de Educación Especial, el I Congreso Internacional de Educación Innovadora y Desarrollo de Talentos, la obra teatral "Ofelia Zúccoli, tierra calingastina hecha palabra", el Primer Workshop Provincial de Carnaval, Samba y Percusión, y la presentación del libro "Clamor de los pobres, gemido de la tierra. Despertar el sueño de una humanidad fraterna", de autoría del arzobispo Jorge Eduardo Lozano y Emilio Inzaurraga.

También fueron declaradas de interés las V Jornadas Cuyanas de Infectología, capacitaciones organizadas por ACTC Educación en la EPET Nº 5 y la implementación de la carrera de Medicina en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNSJ, con sede en Albardón. De esta manera, la Séptima Sesión Ordinaria dejó aprobadas iniciativas que abarcan distintos sectores estratégicos para la provincia.