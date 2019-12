Diputados busca avanzar en extraordinarias con el nuevo pacto fiscal y jubilaciones especiales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de Diputados buscará debatir, en el marco del período extraordinario de sesiones, el nuevo Consenso Fiscal y la reforma de los regímenes de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio exterior de la Nación, aunque no se descarta que se incluyan también otros temas claves para la gestión del gobierno nacional.



Fuentes parlamentarias no descartan que se pueda tratar además en otro plenario y en el marco de la prórroga de las sesiones extraordinarias dispuestas por el presidente Alberto Fernández hasta el 29 de febrero de 2020, la creación del Consejo Económico y Social, así como la constitución de un Consejo de Seguridad y las iniciativas del Plan Argentina contra el Hambre.



Las fuentes adelantaron que la intención del oficialista Frente de Todos es sesionar en principio el próximo miércoles 22 de enero para convertir en ley el nuevo Consenso Fiscal con las provincias, que ya fue aprobado por el Senado en la última sesión de la Cámara alta.



Con esa iniciativa, que el Senado aprobó el 20 de diciembre pasado y que pone un freno a la baja de Ingresos Brutos e impuestos distorsivos hasta el 31 de diciembre de 2020, el Estado nacional prevé un alivio fiscal de sesenta mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Entre otros impuestos que se modifican son a los Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos, y límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Bienes Personales.



En tanto, el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones del Poder Judicial y del servicio Exterior en el que trabajan varios funcionarios del gobierno nacional podría ser enviado al Congreso en las próximas semanas y de esa manera incluirse también en la sesión del 22 de enero.



Según algunas versiones, no se descarta que el Poder Ejecutivo pueda enviar también en el marco del período extraordinario el reperfilamiento de la deuda, aunque la iniciativa está atada a los avances en las negociaciones reservadas entre el gobierno y los acreedores externos.



Otra reforma que obtendría luz verde para ser tratado en sesiones extraordinarias es la reforma de la Justicia Federal que anunció Fernández durante la ceremonia de asunción.



Una iniciativa que varios de los gobiernos de las últimas décadas quisieron llevar adelante sin éxito, y que busca fusionar a los doce jueces federales con los penales económicos y los de instrucción, con lo que habría más jueces federales y se licuaría así el poder de los doce magistrados actuales.



Una vez que finalice el período extraordinario, y de acuerdo a lo anunciado por el propio presidente Fernández, el Congreso debatirá el Presupuesto 2020, que sería enviado por el gobierno en abril o mayo próximo.



Si bien la ley de leyes con los gastos y recursos previstos para 2020 había sido enviada por el ex presidente Mauricio Macri el 15 de setiembre pasado al Congreso, Fernández anunció la prórroga de la ley actual hasta que se elabore un texto nuevo, que sería enviado entre abril y mayo, al calificar de "falacia" la iniciativa enviada por su antecesor.



"Tenemos que resolver el tema del Presupuesto, tenemos que revisar todo", había advertido Fernández, quien añadió que "el presupuesto que hicieron es una falacia, habla de otro país, no es el nuestro, es como si dibujara números. Eso lo estamos estudiando, la gente de economía está trabajando en eso", al anticipar que enviaría un nuevo texto al Parlamento.