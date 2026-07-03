La Cámara de Diputados de San Juan firmó un nuevo convenio de colaboración con la Asociación Civil para la Realización e Inclusión de la Persona con Discapacidad (ARID) con el objetivo de fortalecer y dar continuidad a las políticas de inclusión laboral que se desarrollan dentro del Poder Legislativo.

El acuerdo permitirá profundizar el trabajo que lleva adelante el programa "Simetría y Participación", iniciativa creada para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la institución, garantizando igualdad de oportunidades y una participación activa en el ámbito de trabajo.

Para alcanzar esos objetivos, el programa continuará articulando acciones con el Programa ECA (Empleo con Apoyo) de ARID, una metodología especializada que acompaña a las personas con discapacidad durante todo el proceso de incorporación, adaptación, permanencia y desarrollo en sus puestos laborales.

Entre los principales ejes del convenio se encuentran la profesionalización de los puestos de trabajo ocupados por personas incluidas en el programa, la realización de capacitaciones específicas sobre inclusión laboral y la generación de espacios de participación que contribuyan a consolidar ambientes de trabajo cada vez más accesibles e inclusivos.

El acuerdo también contempla el acompañamiento para garantizar que las tareas asignadas se correspondan con las habilidades, capacidades y competencias de cada trabajador, favoreciendo su desempeño y crecimiento dentro de la estructura legislativa.

La propuesta se desarrolla mediante un abordaje integral que involucra no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus jefes, compañeros de trabajo y, cuando resulta necesario, a sus familias, con el fin de facilitar la integración y fortalecer los procesos de inclusión.

Desde la Cámara de Diputados destacaron que esta nueva firma reafirma el compromiso institucional con la construcción de un ámbito laboral más inclusivo, promoviendo acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la plena participación de las personas con discapacidad dentro del Poder Legislativo provincial.