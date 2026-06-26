Diputados de distintos bloques de la Cámara de San Juan manifestaron este jueves su apertura a analizar el proyecto presentado por el diputado Franco Aranda (Frente Renovador) para elevar del 3 al 5% el tope de regalías mineras para nuevos yacimientos. Las opiniones recogidas por DIARIO HUARPE muestran desde un apoyo explícito hasta una cautela técnica, pero sin rechazo a la iniciativa. El proyecto toma como base la modificación del artículo 22 de la ley 24.196 de Inversiones Mineras impulsada por el Gobierno nacional a través del Paquete fiscal. Habilita a las provincias a percibir un porcentaje de hasta el 5% sobre el valor "boca mina" del mineral extraído, exclusivamente para proyectos mineros que no hubieran iniciado la etapa de explotación.

La iniciativa de Aranda propone un esquema progresivo y móvil, donde el máximo porcentaje se aplique en "ciclos de bonanza" de la actividad, mientras que el 3% se mantendría en "ciclos bajos" para resguardar la viabilidad económica de los proyectos.

El diputado Gustavo Deguer, presidente de la Comisión de Minería y referente del Partido Bloquista en la Cámara, se mostró completamente a favor de la iniciativa en diálogo con DIARIO HUARPE. "Totalmente de acuerdo. Estamos con eso nosotros. Si bien es cierto que es un tema o una ley nacional, nosotros vamos a adherir al proyecto del diputado Aranda", afirmó Deguer. El legislador, que representa al departamento Iglesia donde se ubican proyectos clave como Veladero y Vicuña, respaldó la medida sin reservas, anticipando el acompañamiento.

El diputado Fernando Patinella, integrante del bloque La Libertad Avanza, adoptó una postura más cautelosa "todavía no hemos entrado en el análisis porque no tiene estado parlamentario ese expediente, es decir, no ha sido tratado en labor parlamentaria ni remitido a ninguna de las comisiones", explicó Patinella.

Pero, el legislador libertario advirtió que la discusión deberá armonizarse con el RIGI. "El tema es que RIGI ya había establecido algunos porcentajes. Una cosa tiene que ver los nuevos proyectos y otra cosa con los proyectos que ya han dado inicio al trámite para la adquisición de crédito", precisó.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque del Partido Justicialista (PJ), expresó una opinión favorable en principio, aunque condicionada al análisis técnico: "Me parece bien", respondió Quiroga Moyano al ser consultado por DIARIO HUARPE.

Ante la consulta sobre si el proyecto contará con el apoyo de su bloque, el jefe del PJ respondió: "Lo vamos a estudiar, pero me parece bien".

Mientras tanto, el diputado del Actuar, Gustavo Usin, consultado por este medio, coincidió en que la iniciativa es interesante y debe ser debatida en comisión. Pero aclaró: "Acá hay que aclararle bien a la gente que él propone que sea para los proyectos a futuros. Hoy está delimitado claramente cuál es el porcentaje. Es algo interesante, hay que estudiarlo como todo y pasar a comisión y ver la posibilidad de enriquecerse o de modificarse", señaló el legislador.