Después de varios años de sequía, el Dique de Ullum se prepara para una temporada de verano diferente. Las previsiones de una mayor disponibilidad de agua renovaron las expectativas de los prestadores turísticos, que ya trabajan en la puesta a punto de las playas y en nuevas propuestas para recibir visitantes.

El regreso del agua a sectores que permanecieron secos durante años podría modificar por completo la actividad en el perilago. De hecho, el Gobierno provincial ya comenzó tareas de limpieza, desmalezamiento y nivelación en ambos márgenes del Espigón del Embarcadero. Luego, Seguridad Náutica tendrá a su cargo el boyado y la delimitación de los sectores habilitados para actividades recreativas.

Expectativa por una temporada diferente

Gustavo Mulet, presidente del Club Vela y Remo y titular de la Cámara de Prestadores del Perilago, destacó el cambio que podría significar la recuperación del nivel del embalse.

“Este va a ser un año excepcional porque nosotros creo que desde el 2013 venimos con sequía y creo que va a ser muy buena para el dique de Ullum porque es como revalorizarlo”, sostuvo.

Gustavo Mulet, presidente del Club Vela y Remo. (Foto DIARIO HUARPE)

Mulet explicó que, con el embalse en su máxima expresión, la superficie puede alcanzar entre 3.500 y 3.600 hectáreas. Esto permitiría potenciar actividades náuticas y deportivas que dependen de la disponibilidad de agua.

“El que se incremente el nivel del agua hace que la amplitud que empieza a dimensionarse en el dique de Ullum sea fabulosa. El dique en su máxima expresión" dijo entusiasmado.

El dirigente también señaló que los prestadores vienen realizando trabajos de adaptación y defensa en distintos sectores ante la posibilidad de tormentas y cambios en las condiciones del embalse: "Este año la gente va a ver un boom con actividades como el foil, la escuela de windsurf y el optimist”, afirmó.

Playas, guardavidas y nuevas actividades

En el complejo de la Universidad Nacional de San Juan también esperan recuperar el uso de las costas. Jorge Riveros, director de Deportes y Recreación de la UNSJ, explicó que el lugar ya comenzó con los trabajos necesarios.

“Desde 2018 o 2019 que no teníamos agua en la playa. Ya hemos hecho la limpieza y el perfilado de la playa con maquinaria pesada para recibir el agua”, señaló.

Además, el complejo reforzará su personal durante la temporada.

“Contratamos más personal porque con la planta permanente no alcanzamos a cubrir el límite, y reforzaremos la cantidad de guardavidas según las playas que habilitemos”, explicó Riveros.

Entre las propuestas que analizan incorporar aparecen clases de natación en aguas abiertas, kayak y hasta una posible cancha de waterpolo. También se trabaja con Náutica para definir las condiciones de utilización de la bajada de embarcaciones.

Jorge Riveros, director de Deportes y Recreación de la UNSJ. (Foto DIARIO HUARPE)

Que otros complejos se preparan

En Palmar del Lago también esperan una temporada con mayor movimiento. Néstor Dávila, encargado del complejo, aseguró que las expectativas crecieron a partir de las previsiones hídricas.

“Las expectativas son buenas a raíz de lo que se comunica de que vamos a tener abundante agua. Sufrimos la bajada de agua desde hace seis o siete años y al ser cola del dique fuimos los primeros en acusarlo, apaleando las temporadas anteriores con tres piletas”, explicó.

Los acondicionamientos también son por fuera, para estar preparados frente a todo. (Foto DIARIO HUARPE)

El complejo mantiene tareas de limpieza y acondicionamiento y prevé contar con guardavidas de acuerdo con los metros de playa que finalmente sean habilitados. También mantendrá sus servicios de enfermería y ambulancia.

Néstor Dávila, encargado del complejo El Palmar del Lago. (Foto DIARIO HUARPE)

El aproximado valor de la temporada

Para esta temporada, Palmar del Lago ofrece un abono familiar de $350.000 entre octubre y febrero, que incluye al titular y cuatro integrantes, mientras que el pase individual tiene un valor de $70.000. El acceso contempla camping, piletas y playa.

Con el aumento previsto del nivel del agua, el desafío será recuperar el protagonismo de las costas sin descuidar la seguridad. El Dique de Ullum es uno de los principales espacios recreativos de San Juan y concentra playas, campings y actividades como natación, kayak, stand up paddle y navegación.