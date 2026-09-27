Dique de Ullum: encontraron muerto a un hombre e investigan qué pasó

Un importante procedimiento policial se puso en marcha durante la tarde de este domingo tras la localización de un cuerpo sin vida en las inmediaciones del paredón del dique de Ullum. El hallazgo ocurrió en un sector cerro arriba, lo que movilizó de inmediato a diferentes unidades de emergencia y de la fuerza de seguridad local.

Hasta el momento las autoridades no aportaron precisiones sobre la identidad, la edad o el sexo de la persona fallecida. Los especialistas trabajan sobre el terreno para intentar determinar si el deceso se produjo a causa de un hecho violento, un traumatismo por caída accidental o si se trató de una determinación personal.

En el sitio trabajan de manera coordinada agentes de la Comisaría 15ª, personal capacitado del grupo especializado GERAS y funcionarios judiciales pertenecientes a la UFI Delitos Especiales. El movimiento de los patrulleros y las unidades operativas llamó la atención de los conductores y visitantes que transitaban por la zona de la ruta durante la jornada.

Aprovechando la concurrencia habitual de deportistas durante el fin de semana, los peritos buscan reunir testimonios de quienes practicaban senderismo o trekking por los senderos cercanos. Las autoridades aguardan el resultado de las primeras pericias para avanzar en la causa y esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.