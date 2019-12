Directiva de The Strongest eleva reclamo que amenaza el título logrado por Wilstermann en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Wilstermann, que ayer goleó por 3-1 a Oriente Petrolero en su estadio y se consagró campeón del torneo Clausura boliviano, ve peligrar su título a raíz de un pedido de la dirigencia de The Strongest, que podría cambiar la tabla de posiciones.



Dirigentes del "Tigre" paceño elevaron anoche una carta al Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol exigiendo que se aplique el código disciplinario contra Sport Club, que implicará la exclusión del equipo, el consecuente cambio de ubicación en la tabla de posiciones y un eventual partido desempate entre los líderes.



Ocurre que Sport Club a raíz de problemas "logísticos", no pudo disputar el partido que estaba establecido ante Real Potosí y las normas de la Federación establecen que, cuando un equipo no se presenta a un partido, pierde la categoría y los puntos que hayan obtenido sus contrincantes.



De aplicarse esta sanción y la FBF reacomodar la tabla de posiciones, Wilsterman y su escolta, The Strongest empatarían en la cima con 57 puntos, lo que determinaría que se juegue un partido desempate, para establecer el campeón.



Ante el pedido del club de La Paz, el presidente del equipo "Aviador", Grover Vargas, amenazó con "salirse del ente liguero".



"Wilsterman no lo va a permitir, me da pena y vergüenza el presidente que tenemos (por el titular de la FBF, César Salinas). Si se hace esta atrocidad, Wilsterman prefiere salirse", denunció el funcionario del equipo cochabambino.



La Federación todavía no se pronunció oficialmente sobre el hecho, lo que también repercutirá en la Copa Libertadores de América 2020, ya que el líder del Clausura integrará el Grupo C (Colo Colo de Chile, Peñarol de Uruguay y Atlético Paranaense de Brasil).



También The Strongest había clasificado para el repechaje de la Copa, y se tenía que enfrentar ante Atlético de Tucumán de Argentina.



Bolívar, ahora dirigido por el argentino Claudio Vivas, que reemplazó a su compatriota César Vigevani, ya está clasificado a la Libertadores al ganar el torneo Apertura, e integra el Grupo B junto con Palmeiras de Brasil, Tigre de Argentina y el ganador de la fase 3 del repechaje.