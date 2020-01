Dirigentes del PRO destacaron la designación de Macri al frente de la Fundación FIFA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dirigentes del PRO y ex funcionarios saludaron hoy la designación del ex presidente Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA, al destacar que el ex mandatario podrá desde ese rol promover "fútbol, educación y valores" en la juventud.



"Estamos muy orgullosos de que puedas seguir sirviendo, en este caso uniendo fútbol, educación y valores para los jóvenes del mundo. Igual, recordá que aquí también te necesitamos", publicó la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se encamina a ser la presidenta del PRO, en su cuenta de Twitter.



En la misma línea, el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo destacó que Macri pueda "trabajar" desde la FIFA en la "educación de los chicos en los valores del deporte".



"Felicidades, Macri por este nuevo desafío. Es un orgullo enorme para todos los argentinos que la Junta de la Fundación FIFA te haya elegido como su presidente a nivel mundial", expresó, por la misma vía, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis.



Macri, ex presidente también de Boca Juniors, fue elegido hoy por el jefe del fútbol mundial, Gianni Infantino, para conducir la Fundación FIFA, una entidad benéfica que lidera proyectos con el fútbol como promotor social.