Una mujer de 46 años fue detenida en la provincia de Córdoba acusada de haber colocado veneno para ratas en el termo de un compañero de trabajo tras una discusión laboral. El hombre consumió la infusión, sufrió una intoxicación y debió ser asistido en un centro de salud, aunque logró recuperarse tras recibir atención médica.

El hecho ocurrió en una carnicería ubicada en la ciudad de Corral de Bustos Iffinger, en el departamento Marcos Juárez. Según trascendió, ambos empleados habían mantenido una fuerte discusión vinculada a cuestiones laborales poco antes del episodio.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. De acuerdo con las imágenes, la mujer permaneció sola durante algunos minutos en el sector de trabajo y se acercó a una mesada donde estaban apoyados un mate y un termo pertenecientes a su compañero.

Los registros muestran que observó durante varios segundos los elementos y luego regresó al lugar portando un objeto en la mano. Instantes después, habría introducido el contenido dentro del termo y retomado sus tareas habituales. Las grabaciones también la muestran manipulando nuevamente el recipiente, presuntamente para facilitar la disolución de la sustancia.

El trabajador comenzó a sentirse mal

Poco después, el empleado regresó a su puesto y tomó algunos mates. A los pocos minutos comenzó a presentar síntomas compatibles con una intoxicación, entre ellos vómitos y diarrea, por lo que tuvo que retirarse del establecimiento.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió tratamiento médico y pudo ser estabilizado sin que su vida corriera peligro.

La situación fue descubierta por la propietaria de la carnicería, una mujer de 50 años, quien realizó la denuncia ante las autoridades tras revisar las imágenes de seguridad del local.

Allanamiento y detención

A partir de la denuncia, efectivos de la División de Investigaciones Criminales realizaron un allanamiento en la vivienda de la sospechosa. Durante el procedimiento secuestraron un teléfono celular y veneno para ratas que podría estar vinculado con el hecho investigado.

La mujer fue arrestada y quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía de Corral de Bustos Iffinger la imputó por el delito de lesiones leves por envenenamiento, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del episodio.

El caso generó conmoción en la localidad cordobesa debido a la gravedad de la acusación y a la existencia de registros audiovisuales que documentarían el accionar de la sospechosa dentro del establecimiento comercial.