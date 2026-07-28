Lo que durante años fue una relación entre clienta y proveedora terminó convirtiéndose en una sociedad que hoy viste a cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de San Juan. Adriana Baldovino y Emilce Plana unieron sus conocimientos en plena pandemia y dieron vida a Diseño Rosa, un emprendimiento familiar que encontró en la creatividad y el trabajo artesanal la fórmula para seguir creciendo.

Su historia fue compartida en Yo Emprendo, la sección del programa Yo Te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López, que cada lunes visibiliza el trabajo de emprendedores sanjuaninos por HUARPE TV, a través de Kick y del canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Antes de compartir un mismo local, cada una desarrollaba su actividad por separado. Adriana llevaba más de 25 años dedicada a la confección, mientras que Emilce tenía su propio estudio de diseño. Sin embargo, el trabajo las llevaba a encontrarse constantemente: una creaba las prendas y la otra les daba forma con la confección.

"Siempre nos complementábamos. Yo hacía el diseño y venía a pedirle a Adriana la parte de confección. Cuando llegó la pandemia dijimos: 'Bueno, vamos las dos juntas'", recordó Emilce sobre el nacimiento del proyecto en 2020.

Uno de los modelos confeccionados para maestras jardineras.

Así nació Diseño Rosa. Lo que comenzó como una respuesta a un momento de incertidumbre terminó convirtiéndose en un emprendimiento consolidado. "Decidimos sacar algo bueno de la pandemia y unirnos", resumió.

Actualmente, el fuerte del negocio son los uniformes escolares y empresariales. Trabajan para numerosas instituciones educativas de San Juan, confeccionan prendas para docentes, empresas y equipos deportivos, además de realizar bordados personalizados y talles especiales. "Muchas escuelas ya nos conocen y tenemos clientes que nos siguen hace muchos años porque ven la calidad con la que trabajamos", contó Adriana, quien destacó que el crecimiento llegó principalmente gracias al boca a boca y a la confianza de quienes vuelven a elegirlas.

Pero Diseño Rosa no se limita a los uniformes. En cada fecha especial incorpora nuevas propuestas. Para el Día del Niño confecciona juguetes didácticos de tela, disfraces, mochilas, pizarras lavables, muñecos de apego y accesorios para bebés, todos personalizados y elaborados con materiales resistentes.

Un juego didáctico con pizarra reversible y dibujos para colorear, ideal para los niños.

Además, desarrolla prendas para chefs, karatecas, boy scouts, promociones escolares y distintos rubros, adaptándose a las necesidades de cada cliente. "Vamos innovando, uniendo distintos materiales y también hacemos nuestras propias estampas porque sublimamos nuestros productos", explicó Emilce.

El emprendimiento también tiene un fuerte sello familiar. Las hijas de Adriana colaboran en la confección y los bordados, una tarea que demanda tiempo y dedicación. "Es una empresa familiar. Mis hijas ayudan a confeccionar y bordar porque esto no es un trabajo que se haga de un día para el otro", señaló.

Actualmente, Diseño Rosa cuenta con un local propio ubicado en Rawson. Desde allí confeccionan y comercializan uniformes escolares y empresariales, además de atender pedidos personalizados para instituciones, empresas y particulares.

Remeras de promoción personalizadas para estudiantes de distintas escuelas.

Con un espacio consolidado y una cartera de clientes que sigue creciendo, las socias ya piensan en el futuro. Su objetivo es llegar a más instituciones educativas y ampliar su presencia en toda la provincia. "Nos gustaría llegar a más colegios, que es nuestro fuerte", concluyó Adriana, convencida de que el crecimiento de Diseño Rosa recién comienza.

Dónde contactar

Para conocer más sobre sus productos o realizar pedidos, Diseño Rosa atiende a través de su cuenta de Instagram, @disenorosa_, por WhatsApp al 264 567-2057 y en su local de avenida Mendoza 1611 sur, esquina Sívori, en Rawson.