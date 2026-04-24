Un insólito operativo policial permitió la captura del narco más buscado de San Martín: dos agentes se disfrazaron de payasos para no levantar sospechas y así lograron detener a Fabián Jesús Bravo, alias “Gordo Pey”, tras meses de investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, que desplegó tareas de inteligencia, seguimientos y agentes encubiertos para dar con el paradero del acusado, quien se mantenía prófugo y cambiaba constantemente de domicilio para evitar ser localizado.

La clave del operativo fue la estrategia: dos efectivos caracterizados como payasos se movieron por la zona sin generar sospechas, lo que permitió acercarse al objetivo y concretar la detención en el barrio Martín Fierro, donde el narco se ocultaba junto a su familia.

Durante el procedimiento también fue arrestada su pareja, Joana Giménez, quien intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducida por los agentes antes de que pudiera huir.

Bravo está acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico, con fuerte control territorial en el conurbano bonaerense. Según la investigación, la banda operaba de forma estructurada, con roles definidos y uso de violencia para sostener el negocio.

La causa también incluye delitos graves como homicidio agravado y amenazas con arma de fuego, lo que lo convertía en uno de los delincuentes más peligrosos de la zona. Días antes, ya habían sido detenidos integrantes de su entorno con armas, drogas y dinero en efectivo.

Con esta detención, la Justicia busca desarticular por completo la red narco que operaba en San Martín, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles cómplices dentro de la organización.