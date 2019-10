Disminuye la brecha entre precios para el productor agropecuario y el consumidor, según CAME

La brecha de precios de productos agropecuarios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor "mejoró 1,6% en septiembre", según un relevamiento que publica hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En promedio, los consumidores pagaron 5,5 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en agosto la diferencia fue de 5,6 veces, debido a la reducción de las diferencias en la papa, el arroz, la mandarina, el pollo y la cebolla. En el caso del limón la brecha fue de 12,6 veces, mientras que, en el huevo, uno de los alimentos de menor brecha y mayor estabilidad, 2,3 veces. En septiembre, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) agrícola bajó 1,5%, reduciendo su brecha a 5,96 veces, pero ubicándose 8% arriba del mismo mes del año pasado. En tanto, el IPOD ganadero, bajó 1,4%, ubicándose en 3,63 veces, casi al mismo nivel de septiembre 2018. Los productos con menores brechas en septiembre fueron el huevo, con 2,3 veces; la papa, con 2,38 veces; el pollo, con 2,79 veces; la frutilla, con 3,04 veces, y el tomate, con 3,51 veces. Por su parte, los que tuvieron mayores brechas fueron el limón, para el que el precio se multiplicó por 12,6 veces desde que salió del campo; la naranja, con una multiplicación de 11 veces; la pera con 10,3 veces; la mandarina con 9,8 veces; la manzana roja con 7,8 veces; el pimiento rojo y el brócoli, ambos con 6,3 veces. "En septiembre hubo 12 productos donde las brechas subieron y 13 donde bajaron, manteniéndose las mismas proporciones que en agosto", sostuvo el informe de CAME. Uno de los principales productos que alentó una mejora en la brecha fue el arroz, donde pasó de 7,32 veces en agosto a 4,72 veces en septiembre. Ese aumento ocurrió por la baja de 11,2% en los precios de destino y el aumento de 37,7% en los precios al productor. Sin embargo, "la leve mejora en la brecha entre precio de origen y destino no impactó en un aumento en la participación promedio del productor en el precio final del producto, que, por el contrario, se redujo 5,9%, a sólo 22,2%", sostuvo la entidad. En promedio, los precios de origen subieron 0,6% en el mes, mientras que los precios en destino crecieron 0,1%.