Disney se metería en la guerra con Alejandro por la fortuna de Tini Stoessel

El conflicto económico y familiar entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, mantiene una alta tensión debido a la falta de un convenio sobre el reparto de su patrimonio. La discusión central gira en torno a las ganancias obtenidas por los shows y el merchandising de Futttura, donde el progenitor solicita recibir el 50% de los ingresos mientras que la intérprete de "Miénteme" y "Cupido" exige quedarse con un porcentaje mayor.

Ante esta falta de entendimiento, la artista tomó la decisión de distanciar el vínculo familiar y bloqueó a sus padres en la red social Instagram, manteniendo el contacto únicamente con su hermano Fran. En el inicio de su carrera solista, Martina Stoessel debió realizar la diferenciación legal de sus marcas en los contratos y en el cobro de regalías para evitar reclamos externos, registrando a su nombre Martina Stoessel y Tini Stoessel, mientras que en la industria musical se la conoce como Tini.

La controversia sumó el nombre de la compañía Disney, dueña de la propiedad intelectual de la serie, el personaje de Violetta Castillo, el contenido audiovisual y los productos oficiales. La empresa registró los términos "VIOLETTA" y "TINI" hacia 2015 para la venta de música, indumentaria y artículos vinculados al lanzamiento de la película Tini, el gran cambio de Violetta, etapa en la que lanzó su primera canción "Siempre Brillarás" el 25 de marzo de 2016.

Pese a que la multinacional del entretenimiento conserva el derecho exclusivo sobre la marca comercial corta, hasta la fecha no ha realizado ninguna presentación formal o reclamo legal en la causa que enfrenta a la cantante con su padre.