El Gobierno nacional disolvió el Coro Nacional de Niños, un elenco artístico fundado en 1967 que en la actualidad contaba con una planta de 20 niños. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado el pasado 29 de julio, en el marco del proceso de reforma del Estado.

Según explicó la directora del coro, María Isabel Sanz, la Dirección Nacional de Elencos Estables había creado años atrás una escuela de formación vinculada al elenco.

El decreto sostiene que los objetivos que habían motivado la creación y el funcionamiento del coro pueden alcanzarse mediante programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de mayor alcance.

De acuerdo con los fundamentos de la medida, la intención es ampliar el acceso a estas instancias para niños y adolescentes de todo el país, con una distribución federal de las oportunidades de formación artística.

El nuevo programa será gratuito y federal

Tras la disolución del elenco, la Secretaría de Cultura de la Nación anunció la creación de un nuevo programa destinado a fomentar la práctica y el desarrollo artístico en Canto Coral y Danzas.

La propuesta estará dirigida a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años y tendrá carácter federal, gratuito e inclusivo.

El programa estará organizado en tres niveles de formación: inicial, intermedio y avanzado, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación artística.

En el caso de Canto Coral, la propuesta permitirá convocar y formar a 150 niños y jóvenes de todo el país, una cifra que, según la Secretaría de Cultura, ampliará el alcance de las oportunidades de formación coral.

La articulación con los Elencos Estables

El nuevo programa estará articulado con los Elencos Estables de la Nación, organismo dirigido por Mariela Bolatti.

Según lo informado oficialmente, esa dependencia tendrá a su cargo la selección del cuerpo docente y será la autoridad de aplicación del programa.

Además, tendrá responsabilidad sobre la implementación de la propuesta y sobre el desarrollo de los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para su funcionamiento.