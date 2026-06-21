Dos personas, entre ellas un adolescente de 16 años, fueron detenidas en la madrugada luego de protagonizar un violento episodio con disparos de arma de fuego en un festejo realizado en el barrio Conjunto 7, en La Bebida, en Rivadavia. Tras una persecución policial, ambos fueron aprehendidos y quedaron vinculados a una causa por abuso de arma de fuego. Además, durante el procedimiento se detectó que portaban cocaína, por lo que intervino también personal especializado de Drogas Ilegales.

El hecho comenzó cuando efectivos de la Comisaría 38ª acudieron a una vivienda del barrio tras recibir un aviso sobre una gresca que se desarrollaba en el marco de un evento festivo. Al llegar al lugar, los uniformados observaron una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos, de color negro y sin patente colocada, que circulaba por la zona con dos ocupantes.

Según la información policial, el acompañante extrajo un arma de fuego y efectuó alrededor de cinco disparos. Algunos de los proyectiles fueron realizados hacia el aire, mientras que otros fueron ejecutados en forma horizontal, lo que generó una situación de extremo riesgo para las personas que participaban del encuentro.

Tras los disparos, ambos ocupantes emprendieron la fuga a bordo de la motocicleta. Inmediatamente se inició una persecución por distintos barrios de la zona con dirección hacia el cardinal norte. Al llegar a calle 9 de Julio, los sospechosos giraron hacia el oeste, pero al intentar esquivar una loma de burro perdieron el control del rodado, cayeron al pavimento y abandonaron la motocicleta para continuar la huida a pie.

Los efectivos continuaron el seguimiento y lograron aprehender, a pocos metros del lugar de la caída, a un adolescente de 16 años. Minutos después también detuvieron al segundo sospechoso, un hombre de 23 años, en calle Pellegrini, antes de llegar a avenida Ignacio de la Roza.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta Motomel S2 de color negro con detalles celestes, la cual carecía de chapa patente. Además, por directivas del ayudante fiscal de turno, David Peña, se dio intervención a personal de Drogas Ilegales luego de constatar que los detenidos llevaban dos envoltorios que contenían cocaína.

La causa quedó inicialmente caratulada como "Abuso de arma de fuego", con intervención de la UFI Flagrancia, mientras los investigadores continuaron con las actuaciones para determinar el origen del arma utilizada en el ataque y establecer todas las circunstancias en las que ocurrió el violento episodio que alteró la tranquilidad del barrio.