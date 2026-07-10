Disparos y bombas molotov, el ataque contra una casa en Villa El Salvador

La calma habitual en Villa El Salvador (Chimbas) se interrumpió cuando un grupo de personas que se trasladaba en dos automóviles abrió fuego contra una vivienda de la zona. Tras un llamado de alerta, los efectivos de la Comisaría 17 se desplazaron al lugar y confirmaron que la fachada presentaba múltiples impactos de bala en las paredes, puertas y ventanas.

El dueño de la propiedad dio su versión de lo ocurrido y explicó que "observó a través de las cámaras de seguridad cómo varios hombres armados llegaron hasta el lugar y comenzaron a efectuar disparos contra el inmueble para luego darse a la fuga". Las imágenes registradas por el sistema de monitoreo resultaron fundamentales para conocer la mecánica del hecho.

Durante la inspección técnica, se detectaron dos orificios de bala en la zona superior derecha del frente, otros dos impactos en el acceso principal y un proyectil más que perforó la pared sobre la entrada.

Además, dos plomos lograron ingresar al interior del domicilio tras atravesar la estructura. En el lugar, el personal policial también halló un artefacto incendiario de fabricación casera tipo molotov, por lo que se solicitó la presencia de especialistas para su análisis y retiro seguro.

Los peritos de Criminalística trabajaron en la recolección de pruebas y secuestraron cinco vainas servidas de calibre 11,25 x 23 junto a tres proyectiles. Por el momento, no se registraron personas heridas ni detenidos por el incidente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el motivo del ataque e intentar identificar a los responsables.