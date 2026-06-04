La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto a la Jefatura de Policía de San Juan, distinguió a efectivos que protagonizaron acciones destacadas en los últimos meses, en un acto que puso en valor el compromiso, la capacitación y la vocación de servicio dentro de la fuerza.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales y policiales, quienes reconocieron el profesionalismo de hombres y mujeres que, en distintos puntos de la provincia, actuaron en situaciones críticas donde su intervención fue determinante para preservar vidas y garantizar la seguridad.

Uno de los momentos más emotivos estuvo centrado en el accionar del oficial subinspector Lucas Cortez y el cabo Exequiel Soler, de la Comisaría 37° de Caucete. Ambos fueron distinguidos por asistir de manera inmediata a un bebé de un año que se encontraba en grave riesgo, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar que resultaron fundamentales para salvarle la vida.

También fue reconocida la agente Virginia Vera, integrante de Fuerzas de Operaciones Especiales, quien completó exigentes capacitaciones nacionales en custodia presidencial y operaciones motorizadas. Su desempeño refleja la importancia de la formación continua para fortalecer las capacidades operativas de la Policía.

Entre los logros destacados, el cabo primero William Villegas se convirtió en el primer suboficial de la Policía de San Juan en obtener la certificación nacional como Instructor de Infantería, marcando un antecedente histórico para la institución y abriendo nuevas posibilidades en la formación de futuros efectivos.

Por su parte, la cabo Marcela Lucero, de la Unidad Operativa Ansilta, recibió una distinción especial tras protagonizar un acto de valentía durante un incendio. La uniformada intervino de inmediato para rescatar a una familia, poniendo en riesgo su propia integridad para resguardar la vida de las personas afectadas.

La jornada incluyó además el reconocimiento al can detector de drogas Farkas y a su guía, integrantes de la División Drogas Ilegales. Su intervención fue clave en un operativo en el departamento 25 de Mayo que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

Finalmente, también se puso en valor el trabajo de preservación histórica que lleva adelante la Policía de San Juan mediante la recuperación de documentos patrimoniales y nuevas incorporaciones al Museo Histórico Policial, acciones que buscan resguardar la memoria institucional y acercar su historia a las futuras generaciones.