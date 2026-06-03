La agenda cultural de San Juan sumará dos actividades vinculadas a una misma propuesta artística durante el próximo fin de semana. El viernes 5 de junio se realizará la proyección del documental Sonidos, Barro y Piel en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, mientras que el sábado 6 de junio tendrá lugar un show en el Estadio Aldo Cantoni.

La exhibición del documental está prevista para las 21.30 y tendrá ingreso por orden de llegada. Como requisito para asistir, los organizadores solicitaron la colaboración con un alimento no perecedero que será destinado a Brigadas Educativas San Juan.

La actividad permitirá al público conocer el detrás de escena y el proceso creativo reflejado en Sonidos, Barro y Piel, una producción audiovisual que acompaña la llegada del espectáculo musical a la provincia.

Proyección solidaria en la universidad

La función se desarrollará en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan y combinará una propuesta cultural con una acción solidaria. Los alimentos recolectados serán entregados a la organización Brigadas Educativas San Juan, que desarrolla tareas comunitarias y de acompañamiento educativo.

Desde la organización difundieron la invitación a través de las redes sociales con el mensaje: “¡Nos vemos en San Juan!”, anticipando las actividades programadas para el fin de semana.

El sábado, show en el Aldo Cantoni

La propuesta continuará el sábado 6 de junio, cuando el público sanjuanino podrá asistir al espectáculo que se realizará desde las 21 en el Estadio Aldo Cantoni.

De esta manera, la visita a la provincia incluirá dos instancias diferentes: una vinculada al formato audiovisual y otra centrada en la presentación en vivo, consolidando una agenda cultural que combinará música, cine y solidaridad durante dos jornadas consecutivas.