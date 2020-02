Divididos, Skay y un homenaje a Charly García en la primera jornada del Cosquín Rock

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El regreso con gloria de Divididos a este festival tras varios años, la impecable presentación de Skay y Los Fakires, y la suerte de homenaje a Charly García que surgió de sus músicos y figuras invitadas a raíz de su ausencia a último momento por un problema de salud fueron ayer los tres rasgos sobresalientes de la primera jornada de la 20° edición del Cosquín Rock, que se realiza en el aeródromo del Valle de Santa María de Punilla, en Córdoba.



En un escenario Norte, que concentró los números de tradición rockera, Divididos puso la vara muy alta con un impresionante show de poco más de una hora y media, en la que repasó viejos clásicos de su repertorio, homenajeó a Sumo, a Pappo y a Luis Alberto Spinetta, en el día en que se cumplieron ocho años de su muerte.



El poderoso trío conformado por Ricardo Mollo, en guitarra y voz; Diego Arnedo, en bajo; y Catriel Ciavarella, en batería, protagonizó un incendiario concierto que logró agitar a una multitud estimada en más de 50 mil personas.



"El 38", "Qué tal?", "Ala delta", "Paraguay", "Huelga de amores", dedicado a Evo Morales, y "Rasputín" fueron algunos de los clásicos interpretados.



Pero, además, hubo una contundente versión de "Sucio y desprolijo", de Pappo; una cita a "Para ir", de Luis Alberto Spinetta; y un set dedicado a Sumo con "Crua Chan" y "Next week".



Tras esta presentación, la banda de Charly García subió a escena y suplió la ausencia de su líder con figuras invitadas como Nito Mestre, Celeste Carballo, Andrés Ciro, Hilda Lizarazu, Cucho Parisi, Fernando Ruiz Díaz y León Gieco, entre otras.



Allí sonaron "Instituciones", "Cerca de la revolución", "No voy en tren", "Rezo por vos", "Demoliendo hoteles" y"Fanky", entre otros clásicos, para culminar todos juntos en el escenario entonando una sentida versión de "Inconsciente colectivo".



Acto seguido, subió a escena Skay y Los Fakires, el otro número destacado de la noche, que ofreció una performance en el que mezcló temas de su último disco "En el corazón del laberinto", como "El sueño de la calle Nueva York", en donde sacó a relucir su histrionismo; "Late"; y "Plumas de cóndor al viento"; con clásicos como "El Golem de la Paternal" y "Oda a la sin nombre".



Pero no faltaron además recordadas canciones de "Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota", como "El pibe de los astilleros", "Criminal bambo" y "Ji ji ji", con su correspondiente "pogo más grande del mundo".



Lo cierto es que a este escenario ya le habían puesto calor poco antes Hilda Lizarazu, Airbag con su estridente rock clásico con varios guiños a Jimi Hendrix, y Las Pastillas del Abuelo.



Pasada la medianoche fue el turno de Guasones y la festiva propuesta de Los Auténticos Decadentes.



En tanto, el escenario Sur mostró un carácter más alternativo con la presencia de Louta, El Mató a un Policía Motorizado, los raperos Ca7riel y Paco Amoroso, Bándalos Chinos, y una fuerte impronta femenina con la chilena Mon Laferte, Nathy Pelusso, Sara Hebe y Rosario Ortega, entre otros.



En tanto, una carpa montada en la mitad del predio fue el espacio destinado a los ritmos urbanos, en donde destacaron los ex Illya Kuryaki and The Valderramas Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur; y Militantes del Clímax.



También estuvo la tradicional Casita del Blues, con Déborah Dixon y Patán Vidal, Blues Motel y el escritor Hernán Casciari junto al cantante Cucuza Castiello.



En tanto, el grupo mexicano Molotov mostró su espectáculo "El desconecte" en el escenario acústico y hoy repetirá a las 22.



La jornada se desarrolló bajo una permanente amenaza de lluvia que se materializó finalmente de manera leve pasada la medianoche, pero esta perspectiva no aplacó los ánimos de una entusiasta multitud.



De hecho, la llegada al predio ya mostraba una gran cantidad de grupos acampando en el camino al lugar, en espacio públicos o en parques de casas de familias, que encontraron un impensado negocio en estos días.



También podían verse parrilladas populares y hasta chapuzones en el río Cosquín para calmar el calor en los alrededores.



La gente comenzó a poblar el predio desde las primeras horas de la tarde, en donde se podían ver grupos de amigos, parejas y hasta familias enteras, de las más variadas edades.



El Cosquín Rock culminará hoy en una jornada que tiene a Los Ratones Paranoicos, Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Los Caballeros de la Quema, La Vela Puerca, Wos y Babasónicos como sus principales atracciones.