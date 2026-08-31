Novak Djokovic quedó eliminado del US Open 2026 después de protagonizar una dura batalla física ante el argentino Mariano Navone. Tras la derrota en cinco sets, el serbio reconoció que su cuerpo no respondió y reveló que los problemas que sufrió durante el partido son dificultades que viene arrastrando a lo largo de la temporada.

El encuentro terminó con triunfo de Navone por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de juego. Djokovic logró ponerse dos sets a uno arriba y llegó a tener ventaja en el cuarto parcial, pero su estado físico comenzó a deteriorarse y el argentino aprovechó la situación para dar vuelta el partido.

El propio Djokovic explicó que comenzó a sentirse mal desde los primeros tramos del encuentro. Según relató después de la derrota, tuvo episodios de vómitos y luego aparecieron los calambres y los dolores que terminaron condicionando su rendimiento.

“Todo mi cuerpo empieza a venirse abajo con calambres”, explicó el serbio al referirse a lo que vivió durante el partido. También señaló que finalmente la espalda y el hombro dejaron de responderle.

La situación llegó a tal punto que Djokovic reconoció que llegó a considerar la posibilidad de abandonar el encuentro. Sin embargo, después de ganar el segundo y el tercer set decidió continuar y buscar una oportunidad para quedarse con el partido.

El problema físico no apareció como una situación aislada. Djokovic aseguró que viene atravesando episodios similares prácticamente durante todos sus partidos de esta temporada y reconoció su preocupación por no encontrar todavía una solución.

“Estoy tratando de afrontar realmente lo que está pasando y ver hasta dónde puedo llegar así”, expresó el exnúmero uno del mundo, dejando abierta la incógnita sobre cómo continuará su carrera.

Durante el quinto set, las dificultades fueron cada vez más evidentes. Djokovic ya no pudo sostener el ritmo de Navone, quien tomó el control absoluto del parcial decisivo y lo cerró por 6-1 para conseguir la victoria más importante de su carrera.

La derrota tuvo además un fuerte impacto para el serbio. Fue su primera eliminación en la primera ronda de un Grand Slam desde 2006 y su despedida más temprana del US Open en 20 participaciones.

El final del partido también estuvo cargado de emoción. Djokovic se mostró visiblemente afectado y llegó a las lágrimas durante el quinto set, mientras el público del Arthur Ashe Stadium intentaba alentarlo.

A pesar de la frustración, el serbio reconoció el mérito de Navone y destacó su capacidad para luchar hasta el final. El argentino logró recuperarse después de estar un set abajo y con quiebre en contra en el cuarto parcial para completar una remontada histórica.

Ahora, además de la derrota, todas las miradas están puestas en el estado físico de Djokovic y en su futuro dentro del circuito. El propio tenista reconoció que necesita evaluar qué está ocurriendo con su cuerpo y hasta dónde puede continuar compitiendo bajo estas condiciones.