Novak Djokovic consiguió una importante victoria ante el monegasco Valentin Vacherot y avanzó en el Masters 1000 de París. El serbio se impuso por 6-7 (5), 7-5 y 6-1, luego de dos horas y 35 minutos de partido.

El siete veces campeón del torneo comenzó en desventaja tras perder el primer set en el tie-break. En el segundo parcial llegó a estar abajo en el marcador, pero logró recuperarse y aprovechó sus oportunidades para igualar el encuentro.

Un cierre contundente

En el tercer set, Djokovic mostró mayor solidez y consiguió dos quiebres para cerrar el partido con un 6-1. Vacherot, reciente campeón del torneo de Basilea, también tuvo dificultades físicas y recibió atención médica por una molestia en el tobillo izquierdo.

Con este resultado, el serbio se clasificó a la segunda ronda, donde enfrentará al japonés Rinky Hijikata. El triunfo le permite continuar en competencia en un torneo clave para sus aspiraciones de llegar a las ATP Finals de Turín.

La pelea por un lugar en Turín

Djokovic ocupa el puesto 11 en la carrera hacia las ATP Finals, mientras que el corte para ingresar al torneo está marcado por el noveno lugar. Para mantener sus posibilidades de clasificación, necesita alcanzar al menos las semifinales en París y esperar otros resultados.

El serbio busca disputar una nueva edición del torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Su avance en la capital francesa le permitió seguir con vida en esa carrera.