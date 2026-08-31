Novak Djokovic protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de la primera jornada del US Open. El serbio rompió en llanto durante el quinto set de su partido ante Mariano Navone, mientras atravesaba uno de los momentos físicos más difíciles de su carrera reciente.

Las lágrimas aparecieron cuando Djokovic ya estaba claramente limitado por el desgaste de un partido que llevaba más de cuatro horas. El argentino se imponía en el quinto parcial y el ex número uno del mundo prácticamente no podía responder al ritmo de su rival.

Navone terminó imponiéndose por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en una batalla de 4 horas y 36 minutos que significó la eliminación de Djokovic en la primera ronda del Grand Slam.

Pero el resultado no fue lo único que golpeó al serbio. Durante el encuentro, Djokovic sufrió vómitos, calambres y fuertes molestias físicas. Antes del quinto set incluso recibió asistencia médica por un dolor en la zona baja de la espalda.

A medida que avanzaba el partido, su cuerpo comenzó a responder cada vez menos. El serbio tuvo dificultades para desplazarse, perdió potencia en sus golpes y quedó expuesto ante un Navone que mantuvo una intensidad altísima.

Fue en ese contexto cuando Djokovic se sentó y comenzó a llorar. La escena conmovió al Arthur Ashe Stadium, que inmediatamente comenzó a corear su nombre mientras el argentino se encaminaba hacia una victoria histórica.

Las lágrimas no estuvieron vinculadas solamente con la derrota. Djokovic venía atravesando problemas físicos durante toda la temporada y el partido ante Navone volvió a ponerlos en evidencia.

Después del encuentro, el propio tenista explicó que había comenzado a sentirse mal y que, luego de los vómitos, su cuerpo empezó a colapsar con calambres y dolores.

“Vomitar, tener un problema serio allí. Después mi cuerpo entero empieza a entrar en colapso”, explicó Djokovic al referirse a lo que había vivido durante el partido.

El serbio también reconoció que no se trata de un episodio aislado. Según contó, viene lidiando con distintos problemas físicos durante prácticamente toda la temporada y todavía intenta entender qué le está sucediendo.

La situación fue especialmente dolorosa porque Djokovic había conseguido remontar el partido después de perder el primer set. El serbio ganó el segundo y el tercero y llegó a estar 2-1 arriba, pero su estado físico comenzó a deteriorarse en el cuarto parcial.

Navone aprovechó ese momento y protagonizó una reacción extraordinaria. Ganó el cuarto set 6-2 y, en el quinto, tomó rápidamente el control del encuentro.

El argentino se puso 3-0 arriba y, pese a que Djokovic consiguió descontar, volvió a quebrar su servicio en el sexto game. Con el serbio completamente disminuido, Navone cerró el partido con su saque y consiguió el triunfo más importante de su carrera.

Para Djokovic, la derrota tuvo además un significado histórico. Fue su primera eliminación en la ronda inicial del US Open y su primera caída en un debut de Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006.

El serbio también quedó afuera de la pelea por el que hubiera sido su 25° título de Grand Slam, un récord que buscaba alcanzar en Nueva York.

A los 39 años, Djokovic se retiró de la cancha entre una enorme ovación. Las imágenes del campeón llorando, visiblemente afectado y con dificultades para continuar, quedaron como una de las postales más fuertes de la jornada.

Del otro lado estaba Navone, que consiguió una victoria que difícilmente olvidará. El argentino, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial, eliminó a una de las máximas leyendas de la historia del tenis y avanzó a la segunda ronda del US Open.

La imagen de Djokovic llorando resumió el dramatismo de una noche en la que el serbio no solo perdió un partido: también volvió a quedar frente a las dificultades físicas que vienen condicionando su temporada.