Los sanjuaninos que necesiten realizar o renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) cuentan con una nueva alternativa para abonar la tasa correspondiente al trámite de manera inmediata desde el celular.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno de San Juan y busca agilizar el proceso de documentación, especialmente en los centros donde se realizan los trámites de DNI.

A partir de esta modalidad, los ciudadanos pueden efectuar el pago de la tasa oficial en el mismo momento en que realizan el trámite, utilizando medios de pago digitales disponibles desde el teléfono celular.

El objetivo es evitar demoras y facilitar el acceso a la documentación, ya que el pago constituye uno de los pasos necesarios para completar la gestión ante los organismos correspondientes.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los ciudadanos disponen de distintos medios para realizar el pago de la tasa oficial de manera inmediata. La alternativa permite simplificar el procedimiento y reducir la necesidad de recurrir a otras instancias para completar el abono.

La incorporación de esta herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar y agilizar los trámites que dependen del Estado provincial, aprovechando las opciones de pago digital disponibles actualmente.

De esta manera, quienes concurran a realizar el DNI podrán completar el pago desde su propio celular durante la gestión, con el objetivo de hacer más rápido y sencillo el proceso de documentación personal.

La medida se suma a otras herramientas de digitalización y modernización de los servicios públicos que buscan reducir tiempos de espera y facilitar los trámites para los ciudadanos de San Juan.