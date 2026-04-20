La actualización del DNI en menores de edad es obligatoria en Argentina y debe realizarse en dos etapas clave del crecimiento. En 2026, además, el trámite registró un aumento en su costo, por lo que es fundamental conocer cuándo corresponde renovarlo para evitar inconvenientes.

La primera actualización debe hacerse entre los 5 y los 8 años. En esta instancia, se actualizan los datos biométricos del menor —como foto, huellas digitales y firma— debido a los cambios físicos propios de la edad. El trámite es presencial y requiere la presentación del DNI anterior, la partida de nacimiento y el acompañamiento de un adulto responsable.

La segunda renovación se realiza a partir de los 14 años y puede hacerse hasta los 17. Este paso es clave porque incorpora automáticamente al adolescente al padrón electoral, habilitándolo a votar desde los 16 años según la legislación vigente. A diferencia de la primera actualización, en este caso no es obligatorio concurrir con un adulto.

En cuanto al costo, desde marzo de 2026 la renovación del DNI tiene un valor de $10.000, tanto para la actualización de los 5 a 8 años como para la de los 14. El pago se realiza al iniciar el trámite y el precio es el mismo en todo el país para la modalidad regular.

El trámite puede realizarse en Registros Civiles o centros de documentación del Renaper, generalmente con turno previo, y una vez finalizado el nuevo documento se envía al domicilio o puede retirarse en la oficina correspondiente. Además, existe la versión digital, que tiene la misma validez legal que la tarjeta física.

Mantener el DNI actualizado no solo es una obligación legal, sino también una herramienta clave para acceder a servicios, realizar trámites y ejercer derechos, como el voto en la adolescencia. Por eso, cumplir con estas dos instancias en tiempo y forma evita complicaciones futuras.