Una pareja fue encontrada asesinada en un camino rural de la localidad de Los Helechos, en la zona centro de Misiones, y su hijo de 2 años fue rescatado con vida del automóvil en el que se encontraba. El hallazgo ocurrió durante la mañana de este jueves 29 de octubre y la Justicia investiga las circunstancias del doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29. Ambos vivían en la ciudad de Oberá y se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos.

Según los informes, los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 8.30 en la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5 y aproximadamente a 110 kilómetros de Posadas. En el lugar había un Ford Fiesta Kinetic negro, presuntamente propiedad de la pareja.

Cómo encontraron a la pareja

Trabajadores municipales advirtieron la presencia de los cuerpos y dieron aviso a las autoridades. Cuando los efectivos de la comisaría local llegaron al lugar, constataron que el hombre estaba en el asiento del acompañante, mientras que la mujer yacía junto al lateral izquierdo del vehículo.

Las primeras observaciones indicaron que ambos presentaban cortes y heridas punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca. Sin embargo, las circunstancias en las que se produjeron las muertes todavía son materia de investigación.

Dentro del automóvil, los trabajadores municipales encontraron al hijo de la pareja, de apenas 2 años. El pequeño estaba dormido y en buen estado de salud, pese a la dramática escena.

Tras el rescate, recibió asistencia inicial y fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde le brindaron atención médica preventiva y contención psicológica.

Qué se sabe de los hijos de las víctimas

La pareja tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles estaba al cuidado de su abuela materna. De acuerdo con la información difundida por medios locales, ambos niños se encuentran fuera de peligro.

El hallazgo del menor dentro del vehículo se convirtió en uno de los datos más impactantes del caso, mientras los investigadores intentan reconstruir lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables.

La Justicia investiga el doble homicidio

En la escena interviene el titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, Diego Lafatta, junto con médicos forenses, peritos de Bioquímica y personal de la División Policía Científica de la Unidad Regional II.

Los especialistas trabajan en la recolección de rastros y otros indicios que permitan establecer la mecánica de las muertes. Por el momento, no se difundieron públicamente conclusiones definitivas sobre cómo ocurrió el ataque ni sobre la identidad de posibles sospechosos.

La investigación continúa para esclarecer el doble homicidio de la pareja, mientras las autoridades reúnen pruebas en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos.