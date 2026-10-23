Doble vida y chats hot: el escrache desde el exterior que salpica a Nito Artaza

Nito Artaza atraviesa momentos muy complicados en su vida personal mientras transita un fuerte litigio judicial con su exesposa Cecilia Milone. El reconocido actor y exsenador nacional quedó en el centro de una nueva tormenta mediática luego de que se difundieran conversaciones privadas muy íntimas. La situación salió a la luz pública mediante el testimonio de María José, una mujer correntina radicada en España que decidió exponerlo.

La protagonista aseguró que se conocen desde el año 2012 y que mantenían encuentros cuando ambos estaban solteros. En el último tiempo decidieron retomar el vínculo afectivo pero la distancia física generó complicaciones tras su viaje. El escándalo internacional estalló cuando ella descubrió que el artista se mostraba públicamente con Paula, su nueva pareja en Buenos Aires. Ante esta situación de infidelidad, filtró los chats íntimos para dejar en evidencia al humorista.

Las conversaciones revelaron mensajes muy subidos de tono compartidos incluso durante fechas especiales como el cumpleaños del comediante. Ella lo saludó afectuosamente diciéndole "Feliz cumpleaños mi amor" y le envió una foto con la frase "acá te doy el regalo" esperando su visita. La presunta respuesta del exlegislador confirmó la cercanía al escribir "¡Qué boquita! ¿Es mía?". El intercambio continuó con frases muy directas del protagonista diciendo "Me encantaría despatarrarte en la cama y mirarte como gozas. Lo que a vos te dé más placer, me lo decís y te lo hago".

El compromiso parecía serio ya que proyectaban un reencuentro en Europa durante el mes de noviembre y ella iba a presentarle a su familia. Sin embargo la correntina estalló de furia mientras la nueva novia argentina desconocía totalmente el romance paralelo. Al tomar repercusión pública el caso, el capocómico envió un audio a la panelista Carolina Molinari para dar su versión de los hechos. El protagonista desconoció la acusación al ser consultado directamente respondiendo "¿¡Qué!? ¿Con quién? ¿España? Si yo estoy acá" y cortó la comunicación.