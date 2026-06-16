Kylian Mbappé tuvo un estreno destacado en el Mundial 2026 y fue la figura en el triunfo de Francia por 3-1 frente a Senegal, en Nueva Jersey. El delantero convirtió un doblete, lideró la victoria de su selección y dio un nuevo paso en la lucha por los principales récords de la historia de las Copas del Mundo.

El primer gol llegó a los 21 minutos del segundo tiempo. Tras una asistencia de Michael Olise, Mbappé apareció dentro del área y definió cruzado para abrir el marcador a favor del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Cuando el encuentro ingresaba en sus minutos finales, el atacante volvió a hacerse presente en el resultado. Con un potente remate selló el 3-1 definitivo y alcanzó una nueva marca personal con la camiseta francesa.

Gracias a sus dos tantos, Mbappé llegó a 14 goles en Mundiales y superó momentáneamente a Lionel Messi, que registra 13 conquistas en la competencia. Además, quedó a solo dos anotaciones del récord absoluto que mantiene el alemán Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos.

La jornada también tuvo otro dato relevante para el futbolista del Real Madrid. Con su segundo gol ante Senegal alcanzó los 58 festejos con la Selección de Francia, superó a Olivier Giroud y se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Mbappé incluso estuvo cerca de cerrar la noche con un triplete. En el primer tiempo protagonizó una jugada dentro del área junto a Sadio Mané que fue revisada por el árbitro Alireza Faghani, aunque finalmente no se sancionó infracción y la acción terminó sin penal.

Campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, el delantero francés continúa ampliando sus números en la máxima competencia internacional. Con apenas 27 años, ya se encuentra entre los máximos artilleros de la historia de los Mundiales y cada partido lo acerca más al récord que conserva Klose desde Brasil 2014.