Doce familias indígenas tsotsiles abandonaron sus viviendas en el municipio de Chenalhó, en el estado mexicano de Chiapas, ante las amenazas de hombres armados y el temor a ser asesinadas. Las personas desplazadas permanecen refugiadas en el salón de usos múltiples de la sede municipal, donde mujeres, niños y adolescentes esperan condiciones de seguridad para regresar.

El desplazamiento ocurrió el lunes 16 de noviembre y se suma al de más de 267 personas que, según los testimonios recogidos, dejaron la comunidad desde 2024. Ese grupo todavía espera una reubicación porque considera que no existen garantías para volver a sus hogares.

Denuncian amenazas y persecuciones

Las familias señalaron que las amenazas se intensificaron pese a la instalación de una mesa de seguridad del Gobierno de Chiapas en la comunidad, el pasado 22 de octubre. Según denunciaron, las intimidaciones estarían relacionadas con la negativa de algunos habitantes a colaborar con hombres armados presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las personas desplazadas se encuentra Catarina Gutiérrez, madre de nueve hijos, quien relató que abandonó su vivienda después de que hombres armados comenzaron a vigilarla y acosarla. La mujer vinculó las amenazas con una denuncia presentada ante la Fiscalía de Justicia Indígena por el asesinato de su esposo, Bartolomé Pérez Gómez, ocurrido el 10 de noviembre.

Otro de los afectados, Agustín Garrías Pérez, contó que regresó de Estados Unidos en mayo, pero no pudo retomar su vida en la comunidad junto con su familia. Denunció que, mientras trabajaba en ese país, integrantes del grupo le exigían pagos mensuales superiores a 15.000 pesos mexicanos para comprar municiones.

Reclaman garantías para regresar

Garrías Pérez también relató que temió por su vida y la de su familia después de negarse a entregar dinero y comenzar a reclamar justicia por el asesinato de su hermano. Afirmó que las familias acudieron a distintas instancias del Gobierno estatal para solicitar garantías de retorno, pero que todavía no obtuvieron respuestas concretas.

Los desplazados también recordaron el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido el 28 de octubre, quien acompañaba sus reclamos de justicia y retorno. Según los testimonios, el municipio no brindó una respuesta concreta sobre la situación de las familias.

Ante este escenario, solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para frenar la violencia, investigar los asesinatos y garantizar condiciones de seguridad para regresar a Tzanebolom. Mientras tanto, las familias continúan refugiadas en la sede municipal de Chenalhó.