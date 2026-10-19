La investigación por la desaparición de Nanci Estela Godoy, una docente rural de 52 años de Corrientes, sumó un nuevo elemento: durante un allanamiento en la vivienda de uno de los sospechosos, los investigadores encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas.

Los objetos fueron secuestrados y enviados al Instituto Médico Forense para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, establecer el grupo y factor para realizar posteriores análisis de ADN. La información fue confirmada por el fiscal Javier Gustavo Mosquera, a cargo de la causa, y por uno de los hijos de la mujer.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas en el marco de la investigación. Los resultados de las pericias serán importantes para establecer si los elementos encontrados tienen alguna relación con la desaparición, aunque todavía no se confirmó un vínculo con la docente.

Cuándo fue vista por última vez

Godoy fue vista por última vez en la zona rural de Esquina, cuando se dirigía a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, donde trabajaba. La investigación busca reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió después de que se perdió el contacto con ella.

Según explicó el fiscal, la última comunicación telefónica registrada con su familia fue el 7 de octubre a las 20.43. Desde entonces, no hubo novedades confirmadas sobre su paradero.

La familia sostiene que la mujer no se habría ausentado por voluntad propia y reclama que se profundice la búsqueda. Sus allegados señalaron que en la escuela quedaron algunas de sus pertenencias, mientras que su teléfono celular y el bolso que llevaba no fueron encontrados.

Continúan los rastrillajes en una zona de difícil acceso

Los operativos se concentran en sectores rurales de difícil acceso, con presencia de agua, vegetación y caminos complicados. La búsqueda cuenta con personal policial, perros, caballos y drones, además de la participación de distintas áreas de seguridad.

Mosquera señaló que las condiciones del terreno dificultan las tareas, ya que existen sectores con más de un metro de agua y grandes extensiones que deben revisarse de manera minuciosa.

Mientras continúan los rastrillajes, la fiscalía espera los resultados de los análisis de los objetos secuestrados y avanza con la toma de testimonios para reconstruir las últimas horas en las que la docente fue vista.