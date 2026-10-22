La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que es buscada intensamente en Corrientes, sumó un nuevo hallazgo este miércoles 21 de octubre. Durante un allanamiento en una propiedad de Rosa Leguizamón, una vecina detenida en la causa, los investigadores encontraron una campera y una ojota que podrían pertenecer a la mujer. El descubrimiento se produjo mientras la Justicia intenta reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió antes de que se perdiera su rastro.

Según informaron, las prendas fueron secuestradas en una vivienda ubicada en la localidad de Sauce. Ahora, los hijos de Godoy deberán reconocer los objetos para confirmar si efectivamente pertenecen a su madre. Este procedimiento será fundamental para establecer si los elementos pueden incorporarse como evidencia a la investigación.

La propiedad allanada pertenece a Rosa Leguizamón, vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, donde la docente trabajaba como directora suplente. La mujer fue detenida durante la noche del martes junto con su pareja, Nahuel Rojas, después de que los investigadores detectaran contradicciones en sus declaraciones.

Ambos están investigados por presunto encubrimiento agravado. De acuerdo con las actuaciones judiciales, Leguizamón fue una de las últimas personas que tuvo contacto con Godoy y también una de las primeras en alertar a la familia sobre su ausencia.

Tres detenidos y nuevas sospechas en la investigación

Con las últimas detenciones, la causa ya tiene tres personas arrestadas. Además de Leguizamón y Rojas, permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, un trabajador rural investigado por falso testimonio.

Uno de los principales interrogantes que intenta resolver la Fiscalía es cuándo fue vista por última vez la docente. Las declaraciones de la pareja no permitieron establecer con precisión ese momento, por lo que la Justicia profundizó las medidas para esclarecer las contradicciones.

Leguizamón había asegurado que mantuvo una conversación con Godoy antes de trasladarse junto a su familia a Sauce. También sostuvo que le había comunicado a la docente que permanecería fuera de la zona durante algunos días.

La mujer, además, grabó un video dentro de la escuela rural para mostrar algunas pertenencias que habían quedado en el establecimiento, entre ellas ropa y un equipo de mate. Ese material también es considerado de interés para reconstruir las circunstancias de la desaparición.

La carta que escribió la docente antes de desaparecer

En medio de la investigación, también salió a la luz una carta escrita por Nancy Godoy el pasado 15 de agosto. En el documento, la docente describió las dificultades que encontró al comenzar a trabajar en la escuela rural y el estado de abandono en el que, según su relato, se encontraba el edificio.

Godoy había llegado al establecimiento aproximadamente dos meses antes de desaparecer y contó que tuvo que realizar tareas de limpieza y acondicionamiento para que los estudiantes pudieran asistir a clases.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que, en aquella carta, la docente relató que había pasado varias noches alojada en la vivienda de Leguizamón, por indicación de la propietaria de la estancia donde se encontraba la escuela.

La maestra había salido de su casa el 6 de octubre para dirigirse a su lugar de trabajo, ubicado en una zona rural de difícil acceso, y su familia perdió contacto con ella al día siguiente.

Mientras continúan los rastrillajes y las declaraciones testimoniales, los investigadores buscan establecer qué ocurrió con Nancy Godoy. Por el momento, no hay certezas sobre su paradero y las prendas encontradas serán analizadas como parte de las nuevas medidas judiciales.