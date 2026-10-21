La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que fue vista por última vez en una zona rural de Esquina, Corrientes, sumó dos nuevas detenciones. La Justicia ordenó arrestar a Rosa Leguizamón y a su pareja, Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado, luego de detectar contradicciones en sus declaraciones.

Con estas medidas, ya son tres las personas detenidas en la causa. Mientras avanzan las diligencias judiciales, los investigadores mantienen los rastrillajes para determinar qué ocurrió con la mujer y establecer su paradero.

Leguizamón vive cerca de la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente. La mujer había sido una de las primeras personas en alertar a la familia sobre la ausencia de la docente y aseguró que había mantenido una conversación con ella.

La Fiscalía la citó a declarar para aclarar inconsistencias entre sus dichos ante un medio local y la información que aportó a los investigadores. Su pareja también quedó bajo sospecha y ambos fueron detenidos por disposición judicial.

La detención de un peón y los elementos secuestrados

El primer detenido fue Ezequiel Bordón, uno de los peones que acompañaban a la docente en el trayecto hacia la escuela. La Justicia ordenó su arresto el lunes 19 de octubre, acusado de entorpecer la investigación.

Durante un allanamiento en la vivienda de uno de los sospechosos, los investigadores secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con manchas rojizas. Los elementos quedaron sujetos a peritajes para determinar si las manchas corresponden a sangre humana.

Norberto Codazzi, abogado de Bordón, sostuvo que su defendido se retractó de una declaración en la que habría afirmado que la docente fue asesinada. Además, denunció que el hombre habría sido golpeado y torturado para que hablara. Esas acusaciones deberán ser investigadas y, hasta el momento, no se informó que los peritajes hayan permitido esclarecer qué pasó con Godoy.

El último contacto con su familia

Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626. Al día siguiente mantuvo un breve intercambio de mensajes por WhatsApp con su hijo Sebastián.

“Hola, bien. Allá”, fue la respuesta que recibió el joven. Cuando intentó comunicarse nuevamente con ella aproximadamente una hora después, el mensaje ya no le llegó. Desde entonces, el teléfono de la docente permanece apagado.

La familia sostiene que la mujer no se habría ido por sus propios medios y reclama avances en la investigación. También entregó audios y videos a la Justicia para aportar información sobre sus últimos movimientos.

“Todos mienten. Algo le hicieron”, denunció Alejandra Obertello, nuera de la docente, al expresar las sospechas de sus familiares.

Continúa la búsqueda en una zona de difícil acceso

Los rastrillajes se desarrollan en sectores rurales de difícil acceso, con monte y campos anegados. Los investigadores buscan reconstruir los últimos movimientos de Godoy y determinar qué ocurrió antes de su desaparición.

Mientras se esperan los resultados de las pericias y se suman nuevas medidas judiciales, la causa continúa abierta y la familia mantiene el pedido de encontrar a la docente.