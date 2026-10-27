La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que fue vista por última vez en una zona rural de Corrientes, sumó un nuevo elemento de interés. La Policía encontró prendas quemadas en una construcción rural donde vivía Ireneo Antonio Zarza, uno de los principales imputados en la causa.

El hallazgo se produjo a unos 150 metros de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, donde la mujer trabajaba como directora. Las prendas serán sometidas a pericias de ADN para establecer si pertenecían a la docente y determinar si contienen material biológico relevante para la investigación.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que todavía no se determinó si la ropa estaba completamente quemada o si presentaba quemaduras parciales. Los resultados de los estudios podrían aportar información para reconstruir qué ocurrió con Godoy.

Cinco detenidos y una investigación por presunto femicidio

Por el caso hay cinco personas detenidas. Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como presuntos coautores de femicidio; Rosa Leguizamón fue acusada de homicidio simple y Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta cargos por falso testimonio. Las imputaciones no equivalen a una condena.

La Justicia dispuso prisión preventiva para los acusados, mientras la búsqueda de la docente continúa en los campos, montes y bañados de la zona. Los operativos cuentan con personal especializado, drones y perros rastreadores.

El nuevo hallazgo se suma a otros elementos secuestrados durante los allanamientos. En una propiedad vinculada a Leguizamón, otra de las imputadas, los investigadores encontraron una campera y alpargatas que podrían pertenecer a Nancy. También se habían incautado prendas y cuchillos con manchas rojizas en el domicilio de Bordón, que fueron enviados a peritar.

Cuándo fue vista por última vez Nancy Godoy

Nancy fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió de su casa rumbo a la escuela rural del paraje El Malezal. Al día siguiente mantuvo el último contacto conocido con uno de sus hijos a través de WhatsApp. Desde entonces, no hubo información confirmada sobre su paradero.

La familia sostiene que la docente no se habría ido por sus propios medios y reclama que se investiguen todas las hipótesis. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y realizando rastrillajes para encontrarla.

Hasta el momento, no se informó el hallazgo del cuerpo de la mujer. Las pericias sobre las prendas quemadas serán clave para determinar si tienen relación con su desaparición.