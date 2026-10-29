Docentes marcharon en la Casa de Sarmiento por el femicidio de Nancy Godoy

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, se refirió a la marcha docente realizada en San Juan y al paro convocado tras la muerte de Nancy, una docente de Corrientes. En declaraciones a DIARIO HUARPE, reclamó que se visibilicen las condiciones en las que trabajan los educadores de zonas rurales y pidió que una situación similar no vuelva a ocurrir.

La titular de UDAP explicó que muchos docentes que trabajan en zonas alejadas deben trasladarse durante la semana y regresar a sus hogares los viernes. Según describió, algunos dejan a sus hijos y sus casas para cumplir sus tareas, mientras que otros deben afrontar gastos de alquiler.

Quiroga sostuvo que la muerte de Nancy debe servir para visibilizar las condiciones en las que trabajan los docentes rurales. “Que la muerte de Nancy no haya sido en vano”, planteó, al pedir que quienes atraviesen situaciones similares puedan exponerlas para evitar que vuelvan a ocurrir.

La dirigente afirmó que la situación también debe abordarse con los alumnos y las comunidades educativas para explicar lo sucedido. Además, adelantó que solicitarán al Ministerio de Educación que se desarrollen acciones de concientización.

Para Quiroga, la movilización debe fortalecer el reclamo por mejores condiciones de trabajo y poner en evidencia las dificultades que enfrentan los docentes en zonas alejadas. El objetivo, remarcó, es que ninguna otra docente tenga que trabajar en condiciones como las que se conocieron tras la muerte de Nancy.

El acatamiento al paro docente

Quiroga señaló que el acatamiento a la medida de fuerza fue del 80%, aunque indicó que desde Supervisión y el Ministerio de Educación le habían informado porcentajes de entre el 80% y el 90%. La dirigente vinculó la jornada de protesta con el duelo por la muerte de la docente y la necesidad de exponer las condiciones laborales del sector.

“Murió, asesinaron a una docente trabajando, eso no se puede permitir”, expresó. También cuestionó las condiciones de la escuela en la que trabajaba Nancy y señaló que, según lo conocido públicamente, el establecimiento no tenía agua potable.