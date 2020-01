Docentes quieren un aumento que supere los $4.000 que otorgará el Gobierno

Durante febrero se espera que el Gobierno de la provincia convoque a los gremios de UDA, UDAP y AMET a la paritaria docente para acordar el incremento salarial de cara al presente año. Si bien todavía no hay una fecha confirmada, todo indica que se dará durante la segunda quincena del mes.

Hace 15 días el gobernador Sergio Uñac, siguiendo la línea que tomó el presidente Alberto Fernández con los empleados nacionales, decidió entregar $4.000 en dos cuotas para los estatales provinciales. La primera de $3.000 a cobrar con el sueldo de febrero y $1.000 más con los haberes de marzo. Esto a cuenta del futuro acuerdo salarial y solamente para los empleados que tengan un sueldo bruto que no supere los $60.000. Iniciativa que alcanza a poco más del 65% del staff público.

Teniendo en cuenta esto, desde los gremios docentes fueron tajantes al decir que esperan un incremento salarial que supere el monto ya anunciado y la continuidad por todo el año de la cláusula gatillo atada al índice de inflación.

“De ninguna manera nos condiciona el adelanto de $4.000 para sentarnos a negociar. Como gesto hemos adherido al pedido de esa plata no remunerativa, no bonificable y de emergencia, pero a nosotros, los docentes, esa plata no nos favorece”, dijo Julio Roberto Rosa, de UDA. En el mismo sentido añadió “plantearemos la continuidad de la cláusula gatillo y la mejora de todos los ítems remunerativos que tiene el docente”.