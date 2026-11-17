Docentes de todos los niveles y modalidades de San Juan cerraron este martes 17 de noviembre una formación gratuita de 200 horas sobre inteligencia artificial generativa. El último encuentro se realizó en el Centro de Convenciones y completó un recorrido destinado a incorporar estas herramientas en la enseñanza con criterios pedagógicos, éticos e inclusivos.

El curso, impulsado por el Ministerio de Educación, había comenzado el 28 de julio y combinó actividades presenciales y virtuales. La jornada de este martes correspondió al quinto y último módulo del trayecto.

Durante la capacitación, los participantes trabajaron con recursos para planificar propuestas de enseñanza y analizar las posibilidades de la IA en el ámbito educativo. La preparación también incluyó una mirada crítica sobre su utilización y el papel de los educadores.

El vínculo con los estudiantes, en el centro

“La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana y la educación no puede permanecer ajena a estos cambios”, sostuvo la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

“Necesitamos docentes preparados para comprender estas herramientas, evaluar sus posibilidades y utilizarlas con sentido pedagógico, sin perder de vista que el centro de la enseñanza sigue siendo el vínculo entre docentes y estudiantes”, expresó.

El planteo acompañó una formación que buscó ofrecer conocimientos para decidir cómo incorporar estas tecnologías a las prácticas educativas. La selección de recursos y su relación con los objetivos de enseñanza fueron parte del enfoque de la propuesta.

Un recorrido presencial y virtual de 200 horas

El Curso en Inteligencia Artificial Generativa y Educación se extendió entre julio y noviembre bajo una modalidad mixta. Ese formato articuló encuentros presenciales con actividades virtuales a lo largo del cursado.

Los contenidos abordaron el uso pedagógico, ético, inclusivo y crítico de la IA. La convocatoria estuvo dirigida al conjunto del sistema educativo provincial, con docentes de distintos niveles y modalidades.

El objetivo fue ampliar sus conocimientos para aprovechar estas herramientas en la planificación de clases, manteniendo el criterio docente como referencia para su aplicación.

Otras propuestas para trabajar con IA

La capacitación forma parte de una línea de formación digital que Educación viene desarrollando. Entre las iniciativas se encuentra “AI está la cuestión”, centrada en la alfabetización digital y el uso educativo de la inteligencia artificial.

Los materiales de esa propuesta incluyen consignas para elaborar cuentos infantiles, secuencias didácticas, letras de canciones y juegos con apoyo de IA. También plantean la creación de imágenes para analizar en una práctica de enseñanza, con actividades orientadas al nivel primario.

Otro de los trayectos es el Curso de Apropiación Digital y Entrenamiento en Inteligencia Artificial Generativa, conocido como IAGEN. Está destinado a docentes de Educación Primaria que participan del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”.

Mientras esas iniciativas tienen destinatarios y actividades específicas, el curso que finalizó este martes tuvo alcance en todos los niveles y modalidades. Su cierre completó la formación iniciada en julio para trabajar sobre la incorporación de IA en las prácticas de enseñanza.