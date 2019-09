Docentes se organizaron para ayudar a estudiantes que se descomponen del hambre

Desesperante. Así describen las maestras de una escuela de Media Agua, Sarmiento, las situaciones que viven sus alumnos debido a la crisis del país. Chicos que se desmayan, que se quedan después de clases para que les den lo que sobró de la copa de leche y docentes llevando mercadería para las familias de los alumnos se volvieron una postal frecuente. Para ayudar en este panorama, el personal del establecimiento educativo comenzó a organizar un festival solidario para recolectar alimentos principalmente y donarlos.

Es en la institución Periodista Luis Jorge Bates donde los docentes viven de cerca las problemáticas familiares y tratan de colaborar como pueden. Según Paola Rossi, una de las maestras, hay muchos padres que hacen changas y hace tiempo no consiguen por eso envían siempre a sus hijos a la escuela ya que ahí van a tomar la merienda al menos.

“Hay chicos que se descomponen del hambre, van sin almorzar, lo único que tienen en la panza es la leche y los cereales o galletas que les damos”, contó con angustia la mujer.

La docente califica como “terrible” todo lo que vive la gente de la zona debido a que puede observar a diario como muchas personas hacen de todo para salir adelante y solo consiguen para comer algunos días.

MIRÁ TAMBIÉN Las familias volvieron al trueque para poder subsistir

Mientras sus padres se las ingenian con trabajos como la venta de panificación, uno de los más frecuentes, mandan a sus chicos a la escuela. Son muchas las ocasiones en las que no prestan atención en las aulas debido al hambre que tienen. Al terminar la clase se acercan a sus maestras a preguntarles si sobró algo para poder llevárselo y comerlo en su hogar. Por esta razón las porteras comenzaron a llevar botellas para darles en ellas la leche que queda. Además, cuando el personal de la escuela observa casos muy extremos comienza a armar cajas con mercadería dentro para brindárselas a las familias.

“A veces se habla de muchas aplicaciones didácticas para aplicar pero no se ve la realidad, que los chicos no están aprendiendo porque están muertos de hambre, vienen a la escuela porque acá algo comen”, dijo Rossi.

Un festival para ayudar

Para colaborar con las familias de los chicos que concurren a dicho establecimiento educativo las docentes comenzaron a organizar un evento al que denominaron “Sembrando sonrisas”. La idea es que se sumen bandas musicales que quieran tocar de manera solidaria, en cuanto a la entrada, consistirá en alimentos no perecederos, ropa y todo aquello que sirva para colaborar con las familias de la zona.

MIRÁ TAMBIÉN Fútbol solidario con los que menos tienen

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acercarse a la escuela que está en calle Belgrano 418, frente a la plaza principal del departamento. También pueden comunicarse al 2645465560.

Casos que duelen

En los juegos intercolegiales se descompuso un niño, lo llevaron al hospital y ahí les dijeron que eso había ocurrido debido a que estaba desnutrido.

Hace algunos días un padre llamó a la escuela e informó que no iba a mandar a su hijo porque no tenía nada para darle de comer y no conseguía changas para ganar algo de dinero.

MIRÁ TAMBIÉN Desarrollo Humano: cada vez hay más pedidos de leche y pañales

Hay una familia con 7 hijos, el más grande salió de la secundaria con promedio de 9.75 quiere ir a la facultad y no puede hacerlo ya que con las ventas de las semitas que hace su mamá solo les alcanza para comer.

Un grupo de hermanos dice en la escuela que duermen mal en las noches porque lo hacen todos en una sola cama.