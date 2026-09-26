Los docentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional que comenzará el miércoles 30 de septiembre y podrá extenderse hasta 72 horas, en medio del conflicto por los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue definida por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y quedará suspendida si el Gobierno cumple con el reclamo antes del martes 29.

El principal pedido de los gremios es que se aplique la recomposición salarial prevista por la Ley 27.795. Según la posición sindical, el aumento pendiente alcanza el 33,4%. Además, reclaman la reapertura de la negociación paritaria para docentes y trabajadores no docentes.

La decisión fue tomada durante un plenario de la Conadu y los gremios buscarán coordinar la medida con la Conadu Histórica. El conflicto se mantiene luego de que la última negociación salarial terminara sin acuerdo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno.

La condición para levantar el paro

Los docentes establecieron una condición concreta para dejar sin efecto la medida. El Gobierno debería cumplir antes del martes 29 de septiembre con la recomposición salarial que los gremios consideran contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.

En la última negociación, el Ejecutivo ofreció una suba adicional del 3% para los salarios universitarios. La propuesta fue rechazada por los sindicatos, que sostienen que todavía existe una diferencia importante entre los aumentos otorgados y la recomposición que reclaman.

El conflicto también tiene una instancia judicial abierta. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada con los artículos de la Ley 27.795 que establecen la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas.

El Ejecutivo, por su parte, anunció que apelará esa resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde el Gobierno sostienen que ya dieron cumplimiento a la medida cautelar, una interpretación que difiere de la planteada por el juez en su última resolución.

Una nueva Marcha Federal en octubre

El paro se suma a un cronograma de protestas que continuará durante octubre. Los gremios universitarios ratificaron la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre.

La movilización se realizará en un escenario diferente al de las anteriores: la convocatoria tendrá como punto central el Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, en el marco del reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial.

El conflicto se desarrolla además mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027. El proyecto enviado por el Gobierno contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a los $11 billones.

De esta manera, el próximo miércoles 30 de septiembre comenzará una nueva medida de fuerza nacional de los docentes universitarios, cuya extensión dependerá de las definiciones que adopte el Gobierno durante los días previos.