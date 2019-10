Docentes y vecinos acampan en Moreno para pedir que siga funcionando un predio cultural

Docentes y vecinos del partido bonaerense de Moreno acampan desde hace una semana en La Casona de Cultura de Trujui, para evitar que comience a funcionar en el predio el área de "Espacios Verdes", lo cual implicaría el cierre de más de 30 talleres gratuitos al que concurren unas 2.000 personas. "No estamos pidiendo aumento de sueldo, ni recategorizaciones, ni ningún beneficio económico, solo pedimos que continúe funcionando este espacio cultural de Moreno", dijo Alberto Ruiz, uno de los profesores que dicta esas actividades. Por su parte, fuentes de la municipalidad negaron a Télam el traslado del área de Espacios Verdes al predio, agregaron que no hubo notificación formal al respecto y que el acampe "no tiene sustento real". La Casona de Cultura de Trujui se encuentra en Boulogne Sur Mer y Albratro, donde brindan talleres gratuitos desde hace seis años en el predio que fue adquirido por el ex intendente Mariano West. Según Ruiz, profesor de folclore, desde el lunes 30 de octubre comenzó un acampe en las instalaciones dado que las autoridades municipales decidieron de manera "inconsulta" que allí sea instalada el área de "espacios verdes". "En el mismo momento que recibimos la noticia nosotros decidimos acampar y resistir en La Casona porque defendemos el derecho a la cultura, la educación, a la salud y a los espacios comunitarios", contó a Télam. De acuerdo a lo comunicado por la municipalidad al director del lugar, la resolución significaría que "vendrían con maquinarias a ocupar parte de la plaza que también se encuentra en el lugar y que es de los vecinos". "Los docentes continuamos trabajando y a su vez iniciamos esta ocupación pacífica para que el intendente Walter Festa y el próximo que asuma en su lugar entiendan que este es un espacio de la cultura", aseguró. En La Casona funcionan más de 30 talleres de Cultura, Niñez y Juventud, Adultos Mayores, Salud y la plaza que ya es el espacio verde de la comunidad. "Esperamos que el señor intendente Festa se acerque a conversar con nosotros y podamos llegar a un acuerdo en favor de las necesidades de todos los vecinos del distrito", expresó Ruiz. Por su parte, fuentes de la municipalidad dijeron a Télam que el acampe "no tiene sustento real" ya que no hubo una notificación formal de la medida. "No sabemos ni siquiera a quién se le ocurrió esa idea como para trasladarla a los trabajadores y que lleguen al acampe", aseguró un vocero, quien añadió: "No hay intención del municipio de trasladar nada ahí". Desde la intendencia, vincularon a esta situación a "temas políticos" y consideraron a La Casona de Trujui como un lugar de "trabajo y fomento cultural de muchísima importancia".