Documental de las mujeres de la Selección: una abandonó y ¿devolvió la plata?

El estreno de Muchachas en la pantalla de Telefe reveló aspectos íntimos de las esposas de los futbolistas campeones del mundo, pero también expuso un conflicto interno. Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister, pidió que borraran sus escenas tras haber formado parte de las grabaciones originales.

Según explicó Yanina Latorre en el programa SQP, la joven "firmó, grabó y después se arrepintió". Esta determinación conllevó la devolución de la remuneración económica pactada para las participantes, que según trascendió ascendía a 10 mil dólares por cada una.

El motivo del alejamiento estaría vinculado a la repercusión pública de su imagen. La panelista afirmó que "Fue por el hate que recibe en redes". A pesar de los comentarios negativos en internet, otras mujeres del entorno deportivo tendrían una buena opinión de ella.

Latorre señaló que habló con integrantes del grupo y le comentaron que "es divina, amorosa, pero no se da con nadie". Sin embargo, trascendió que Cova no forma parte del grupo de Whats App que las parejas de los jugadores armaron durante el Mundial.

La situación se vería agravada por cuestiones sentimentales del pasado. Se indicó que "tendría un complejo de culpa por lo que pasó con Camila Mayan", quien mantiene un vínculo cordial con varias integrantes del círculo íntimo.

Por otro lado, la madre de Alexis Mac Allister también participó del proyecto pero finalmente prefirió no aparecer. En el documental sí se mantuvieron Valentina Cervantes, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero, Muriel López Benítez, Sabrina Di Marzo y Agustina Bacerano. En el caso de Bacerano, a pesar de su reciente separación de Germán Pezzella, prefirió salir igual.

Camila Mayan se pronunció sobre lo ocurrido y marcó una distancia clara respecto a la decisión de la actual novia del futbolista. La modelo expresó que "No sé qué te puedo decir al respecto. Siempre pienso si hablo o no, no hay una respuesta correcta. No entiendo por qué tengo que dar la cara por otra persona. Para el resto y para mí es incómoda".

Además, reflexionó sobre el proceso de toma de decisiones personales al decir que "Yo cuando no estoy segura de hacer algo, pienso en si hice algo malo a alguien por esto. Si el resto no puede responder esa pregunta a sí mismo... es algo que yo no puedo responder".