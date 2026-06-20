El Mundial 2026 sumó una nueva polémica fuera de las canchas. Jérémy Doku, una de las principales figuras de Bélgica y futbolista del Manchester City, reconoció que analiza abandonar temporalmente la concentración de su selección para estar presente en el nacimiento de su primer hijo, una decisión que abrió un intenso debate en su país.

El extremo belga habló sobre la posibilidad en una entrevista con la agencia Reuters y dejó en claro cuál es su prioridad personal en caso de que coincidan los tiempos del parto con la competencia mundialista. “Es mi primer hijo y sin duda me gustaría estar allí. Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Veremos qué podemos hacer”, expresó el atacante, quien aseguró además contar con el respaldo de la federación belga para evaluar la situación.

Según las previsiones médicas, su esposa, Shireen Erin Lyannda Raymond, dará a luz durante la segunda semana de julio, período en el que se disputarán los cuartos de final del Mundial si Bélgica logra avanzar en el certamen.

Las declaraciones del futbolista generaron repercusión inmediata en Europa. Mientras algunos respaldaron su postura y destacaron la importancia del momento familiar, otros cuestionaron la posibilidad de abandonar la concentración en plena competencia.

Una de las críticas más resonantes llegó desde Francia. La conductora France Pierron, del canal deportivo L’Équipe, consideró inapropiada la decisión del jugador y sostuvo que ningún futbolista debería dejar una Copa del Mundo por motivos personales de este tipo, declaraciones que también despertaron controversia en las redes sociales.

Más allá del debate, lo que sí está confirmado es que Doku no estará presente en el próximo compromiso de Bélgica ante Irán. El futbolista no pudo entrenarse con normalidad en los últimos días debido a una infección respiratoria que obligó al cuerpo técnico a preservarlo.

La ausencia representa una baja sensible para el conjunto europeo, que apuesta a avanzar a las fases decisivas del torneo con una de sus principales figuras ofensivas.

Mientras Bélgica se prepara para un partido clave en la fase de grupos, el futuro inmediato de Doku continúa siendo una incógnita. La evolución de su estado de salud y la fecha del nacimiento de su hijo serán determinantes para saber si el jugador continúa junto al plantel o interrumpe temporalmente su participación en la Copa del Mundo.

Por ahora, la historia combina fútbol, familia y una discusión que trasciende lo deportivo y divide opiniones en Bélgica y en buena parte del mundo.