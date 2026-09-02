Un grupo de mamás y maestras sanjuaninas fue víctima de un robo durante una convivencia familiar de primer grado en el Colegio María Auxiliadora. Según relató Ximena Fernández, una de las damnificadas, el hecho ocurrió mientras las familias se encontraban a pocos metros del salón donde habían dejado sus pertenencias. Entre dinero en efectivo, dólares y otros elementos, el monto sustraído rondaría el $1.000.000. Además, se llevaron una computadora.

"Nosotros llegamos a las 9 de la mañana y dejamos las cosas en un salón donde estaba todo preparado para compartir la convivencia. Después nos hicieron salir para realizar una actividad a unos 10 o 15 metros del lugar", contó Fernández a DIARIO HUARPE.

La mujer explicó que, cerca de las 9.30, al regresar al salón, notó que su cartera estaba abierta y que faltaba su billetera. "Empecé a decir que no encontraba mi billetera. En un primer momento, otras mamás intentaron tranquilizarme, pero enseguida otra mamá advirtió que también le faltaba la suya. Después varias personas se dieron cuenta de que habían sido víctimas del robo", relató.

Según Fernández, también faltaron pertenencias de maestras y de una persona vinculada a catequesis, a quien le habrían sustraído una computadora.

Dinero, documentos y tarjetas

"Se llevaron solamente las billeteras. No se llevaron mochilas ni carteras", explicó la damnificada, quien detalló que en su caso había tarjetas de crédito y débito, documentación personal, credenciales y documentos pertenecientes a familiares.

Además, aseguró que algunas víctimas tenían dinero en efectivo. "Yo tenía dólares y pesos. No eran grandes cantidades, pero ahora tengo que sumar ese dinero a todos los gastos que implica reponer documentación y tarjetas", señaló.

Otra de las mamás, según el relato, llevaba dinero destinado a un viaje de estudios que su hija debía realizar a otra provincia.

Una cámara podría ser clave

Tras advertir lo sucedido, las familias dieron aviso a personal de seguridad y a la Policía. También se revisaron imágenes de cámaras ubicadas en las inmediaciones.

"Nos mostraron las cámaras de seguridad y las imágenes de un hombre. Entre varias personas comenzamos a compartir la fotografía y fueron apareciendo datos sobre quién sería", sostuvo Fernández.

De acuerdo con la información aportada por la damnificada, el presunto autor fue identificado como Sebastián Eduardo Ochoa. Esa identificación, al igual que las circunstancias del hecho, deberá ser determinada por la investigación correspondiente. Un elemento que podría resultar clave es una cámara ubicada en el ingreso del lugar, que habría registrado al presunto delincuente cuando se retiraba.

La denuncia y la investigación

Las víctimas realizaron las denuncias correspondientes y el caso quedó en manos de las autoridades. Fernández señaló que intervino personal policial y que la información fue comunicada a la UFI de Delitos Especiales.

Entre las personas mencionadas como damnificadas figuran Yubel Micaela Yesica, Andrea Zapala, Ximena Fernández, Glency Fábrega y Jaquelin Rodríguez.

"Ha sido una situación bastante angustiante. Más allá del daño material y de los gastos que nos genera, tratamos de rescatar que no hubo ningún daño físico", concluyó Fernández.