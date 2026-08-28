La muerte de Dolly Parton no solo generó una enorme conmoción entre sus seguidores y en el mundo de la música, sino que también produjo un fuerte impacto en las plataformas de streaming. Tras el fallecimiento de la legendaria cantante estadounidense, las reproducciones de sus canciones se dispararon hasta alcanzar aumentos de 2.320%.

Parton murió el martes 25 de agosto a los 80 años, luego de atravesar varios meses con problemas de salud. Su partida marcó el final de una carrera de casi seis décadas, durante la cual se convirtió en una de las figuras más importantes de la música country y trascendió las fronteras del género.

Un boom en Spotify

Según los datos difundidos después de su muerte, las reproducciones del catálogo de Dolly Parton en Spotify aumentaron más de 1.260% a nivel mundial.

El fenómeno fue todavía mayor en Estados Unidos, donde las escuchas de su música registraron un crecimiento del 2.320%.

El impacto se reflejó especialmente en algunos de sus clásicos. “Jolene” y “9 to 5” aumentaron sus reproducciones un 630% a nivel mundial, convirtiéndose en dos de las canciones más elegidas por los seguidores para homenajear a la artista.

“Jolene” y “9 to 5”, entre las más escuchadas

El interés por la música de Parton fue tan grande que siete de sus canciones ingresaron a la lista de las más populares del día en Estados Unidos.

Entre ellas se destacaron “Jolene” y “9 to 5”, que llegaron a ocupar el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En el día de su muerte, además, el catálogo de la cantante superó los 35 millones de reproducciones de audio y video a nivel mundial, lo que representó un incremento cercano al 1.200% respecto de la jornada anterior, según datos de Luminate citados por Reuters.

Una carrera que atravesó generaciones

Dolly Parton fue mucho más que una cantante de country. A lo largo de su trayectoria se consolidó como compositora, actriz, empresaria y filántropa, con una influencia que alcanzó a distintas generaciones.

Vendió más de 100 millones de discos y consiguió numerosos reconocimientos, entre ellos 11 premios Grammy. Su repertorio incluye clásicos como “Jolene” y “I Will Always Love You”, canción que ella misma escribió y que años después se convirtió en un éxito mundial en la voz de Whitney Houston.

El legado de Dolly sigue vigente

El repentino aumento de las reproducciones demuestra que la música de Parton continúa vigente incluso después de su muerte. Sus canciones volvieron a las listas y millones de personas recurrieron a ellas para despedir a una artista cuya influencia excedió ampliamente al género country.

Así, mientras sus seguidores recuerdan su trayectoria, el catálogo de Dolly Parton vive un nuevo boom en las plataformas digitales, con algunos de sus clásicos alcanzando cifras inéditas de reproducciones tras su fallecimiento.