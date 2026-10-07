La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Teniente 1° Francisco Ibáñez despidió con un sentido mensaje a Jeremías, el adolescente de 14 años que murió este martes tras descompensarse cuando se dirigía a clases. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por una falla cardíaca.

El hecho ocurrió durante la mañana en la zona de Villa Dorrego, en Concepción. El adolescente había salido de su casa, ubicada en Santa Lucía, rumbo al establecimiento educativo, pero se descompensó en la vía pública a pocos metros de la escuela.

Tras conocerse la noticia, desde la institución educativa expresaron su profundo pesar y recordaron al joven por su personalidad y la huella que dejó entre sus compañeros y docentes.

La comunidad educativa despidió con profundo dolor a Jeremías.

“Con su alegría, su simpatía y su buena energía dejó una huella imborrable en todos los que compartimos su camino en la escuela”, señalaron desde la comunidad educativa.

En el mismo mensaje, acompañaron a la familia, amigos y seres queridos del adolescente en medio del dolor. “Pedimos que encuentren consuelo en el cariño y los recuerdos que siempre permanecerán”, expresaron.

Cómo ocurrió el hecho

El cuerpo del adolescente fue hallado alrededor de las 8.40 del martes, luego de que una mujer que llevaba a su hijo al jardín lo observara tendido en la calle y alertara a las autoridades.

En un primer momento, el menor no tenía documentación ni teléfono celular entre sus pertenencias, por lo que su identificación demoró algunas horas.

Posteriormente, fuentes judiciales confirmaron que la autopsia determinó que Jeremías murió como consecuencia de una falla cardíaca. La investigación estableció que se trató de una muerte por causas naturales y descartó la intervención de un hecho violento o criminal.